PT se adjudica como tercera fuerza y va por presidencia de Cámara de Diputados: Fernández Noroña

Cd. de México.-Gerardo Fernández Noroña asegura que el PT se convirtió en tercera fuerza política en San Lázaro, con la adhesión de 6 diputados más a su bancada, por lo que será un legislador petista el que presida la Cámara de Diputados a partir del primero de septiembre.

Anunció que se postulara para dirigir los trabajos del último año de esta legislatura y confía en tener el respaldo de los partidos aliados, incluso, del PES con quien iniciaron acercamientos para limar asperezas.

En conferencia de prensa virtual, dijo que no revelará los nombres de los 6 nuevos integrantes de la bancada del PT para evitar presiones o que les dé el síndrome del jamaicón.

Con esto el PT asegura tener ya 49 diputados en su bancada, 3 más que el PRI.

Fernández Noroña, rechazo que los nuevos integrantes de su bancada sean del PES, y aclaro que si algunos morenistas deciden pasar al PT esto no pone en riesgo la mayoría absoluta que tienen Morena en la Cámara de Diputados para presidir la Junta de Coordinación Política.

“Nuestra dirigencia deicidio no registrar a los diputados que tenemos ya y que acreditan que somos más diputados que el PRI, decidió esperarse al final porque hay estas nostalgias raras que luego se dan, a nosotros nos va corresponde la Mesa Directiva ...El PRI no tiene ninguna posibilidad, pero además no tendrá más diputados que nosotros....Mario delgado ha percibido que tiene que resolverse bien el relevo de la Mesa Directiva porque si no se resuelve bien le va a ser daño, le va implicar un regaño, que ya se ha hecho presente de los propios compañeros de Morena y que podría ir más allá y que podría lastimar su aspiración para dirigir Morena” sentenció Fernández Noroña.