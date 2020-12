Puebla vuelve a semáforo naranja por aumento de casos de Covid-19

Por el aumento de casos de Covid-19 registrados en la capital de Puebla, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, indicó que la entidad pasará del semáforo amarillo al naranja.

El mandatario local explicó que aunque en los municipios de Puebla el semáforo de Covid-19 es amarillo, los aumentos de casos en la ciudad capital lo orillan a tomar la decisión de regresar al naranja, cuyas medidas serán anunciadas este viernes.

Sobre los motivos del alza en los casos de Covid-19, Barbosa indicó que su administración identificó la movilidad y el comercio ambulante como una de las principales causas, por lo que exhortó al ayuntamiento a tomar medidas que permitan que la entidad contenga los contagios y avance de nuevo al semáforo amarillo.

“En la capital identificamos que esta alza muy preocupante tiene diversos motivos, pero uno de ellos es la movilidad y el comercio ambulante. Nunca como hoy hay comercio ambulante en las calles, en los mercados, está desbordado y sin control, llamo al ayuntamiento a asumir su responsabilidad para regular el comercio en las calles. Llamo a dialogar con las organizaciones, llamo a tomar decisiones”, explicó.

Pero el exhorto también es para la ciudadanía de la capital del Puebla, el gobernador Miguel Barbosa llamó a tenerle miedo al Covid, ya que aunque el anuncio de que la vacuna llegaría durante este mes de diciembre, la forma en que se distribuirá y aplicará será de tiempo prolongado.

“Todas las demás regiones están amarillo, Puebla capital está creciendo y lleva al estado a tomar una decisión de pasar de amarillo a color naranja. Identifico como una de las causas el comercio en las calles, llamo a la gente a tenerle miedo al Covid, no le perdamos miedo. El anuncio de la vacuna no lo resuelve… no es un proceso rápido”, pidió.

De acuerdo con el gobierno de Puebla, hay 209 contagios, de los cuales 160 se localizan en la capital del estado, además ya suman 18 fallecidos a causa del Covid-19.

