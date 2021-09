¿Qué hay de los suicidios tras la pandemia?

ESCUCHA EL EPISODIO ANTERIOR:

Tras la pandemia, ¿existe el riesgo de que aumenten los intentos de suicidio? Es una pregunta que muchas personas, enfermas o no, se han hecho y no es solo una idea o una duda, es un problema de salud.

De acuerdo con la OMS, cada año se suicidan 800 mil personas en el mundo y de junio de 2020 a junio de 2021, en la Ciudad de México se registró un aumento de suicidios de 1.7% en hombres y mujeres mayores de edad

De acuerdo a la organización Voz Pro Salud Mental la pandemia por COVID-19 ha provocado un escenario catastrófico a nivel mundial debido al aumento de los riesgos en la salud mental de las personas que se refleja en un incremento de caso de depresión, angustia y ansiedad, trastornos de pánico, disfunción nerviosa que podrían llevar al suicidio.

De acuerdo con el Dr. Guilherme Borges, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF), el aumento de suicidios de 1.7% en hombres y mujeres mayores de edad podrían ser consecuencia, tal vez, de problemas económicos y desempleo, entre otros factores, explicó el especialista.

No obstante, la Dra. Shoshana Berenzon, también del Insitituto de Psiquiatría, comentó que realmente no se sabe cómo afectará la pandemia en la conducta suicida, pero “lo que sabemos hasta ahora, es que se han dado cambios en la conducta de los familiares y pacientes en la CDMX, aunque en otros países no se han visto afectados”, agregó.

Según Voz Pro Salud Mental CDMX, las personas que cometen suicidio posiblemente enfrentaron situaciones de violencia doméstica, alcoholismo, drogadicción, enfermedades mentales sin un diagnóstico, problemas financieros, aislamiento social, desesperanza, o la pérdida de algún ser querido y que experimentan soledad.

Cual es la población de riesgo, como identificar situaciones de riesgo y sobre todo, a quien acudir en busca de ayuda. De todo eso conversamos con Gabriela Cámara, Presidenta Honoraria y Miembro Fundador de Voz Pro Salud Mental CDMX.

