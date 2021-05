Que la Suprema Corte decida la desaparición de poderes en Tamaulipas: Monreal

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que aunque ya tienen listo un documento consensado por diversos legisladores para que se aborde el tema de la desaparición de poderes en Tamaulipas tomaron la decisión de esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie al respecto.

Monreal dijo que si la Corte los metió en este problema jurídico, debe ser la Corte la que le dé una salida al mismo.

“Vamos a esperar que la Corte, la Sala de la Corte se pronuncie, porque ellos son los que nos metieron en este problema al emitir una resolución ambigua y fuera de todo contexto y de toda proporción. La Corte tiene que pronunciarse antes de que el Senado intervenga, y por eso he planteado a mis compañeros del Grupo Parlamentario de Morena y los aliados del PT, el Verde y el PES, que esperemos a que la Corte se pronuncie”.

Solicitud de desaparición de poderes

A pesar de que diversos políticos, entre ellos el presidente del Senado, Eduardo Ramírez y constitucionalistas especializados, han insistido en que no hay elementos para solicitar la desaparición de poderes en Tamaulipas ya que actualmente, tanto el poder ejecutivo, como el judicial y el legislativo siguen funcionando con normalidad, Monreal Ávila insistió en que no tendrían dificultad los de Morena y aliados para impulsar su propósito en torno a desaparecer los poderes en esa entidad.

“Se tiene preparado ya el proyecto de solicitud a la Permanente para poder iniciar la desaparición de poderes. Incluso, estoy muy avanzado con algunos compañeros de la Permanente para lograr el voto que nos falta para la convocatoria; no tendríamos dificultad, creo yo, para hacerlo, y las demás son votaciones simples, la del dictamen, es votación simple, nominal, y no tendríamos dificultad para hacerlo. Sin embargo, ahora he estado comentando y deliberando con algunos compañeros. Este proyecto que ustedes conocieron ayer, se lo envié a varios senadores, alguien lo filtró y varios senadores lo tienen, en este intercambio de ideas. Ayer estuve revisándolo, hoy ya lo tenemos firmado, podría ingresar a la Permanente, pero yo les pedí que diéramos un compás de espera para no generar mayor polarización en Tamaulipas”.