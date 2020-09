¿Quién ganó el primer debate presidencial en EUA, según los principales medios de ese país?

Luego del caótico y en ciertos momentos, agrio debate entre los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos (EUA), Donald Trump (republicano) y Joe Biden (demócrata), las primeras reacciones indicaban que ambos habían perdido, sin embargo con el paso de las horas, las tendencias cambiaron de acuerdo con la ideología de los medios de comunicación de ese país.

Los primeros encabezados reportaban en sus titulares: “Un descarrilamiento”, según el primer titular de Politico. “Primer debate lleno de intercambios exaltados e insultos”, el de Fox News. “Debate demente”, escribió Breitbart News; “Agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate”, The New York Times, y “Ataques personales e intercambios afilados marcan el turbulento primer debate presidencial”, The Washington Post.

En redes sociales ocurrió algo similar y las primeras publicaciones celebraron, como un gran alivio, que los políticos no pronunciaran discursos de cierre.

Los medios de ese país ofrecieron, en tiempo real un análisis posterior del primer debate presidencial de las elecciones 2020, que se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

Incluso, el moderador, periodista de la cadena Fox e hijo del legendario Mike Wallace de 60 Minutes, fue criticado porque no pudo impedir las sucesivas y groseras interrupciones mutuas entre Trump y Biden.

“En las redes sociales, algunos espectadores pidieron que le cerrara el micrófono al presidente, pero Wallace no tenía ese poder: ninguna de las dos campañas hubiera accedido a tal mecanismo de antemano”, informó The New York Times.

Sin embargo, al pasar los minutos, los medios comenzaron a publicar encuestas informales sobre la opinión del público sobre el primer debate.

En general, mostraron una suerte de empate técnico, con una diferencia leve, de entre 3 y 5 puntos, a favor del presidente. Pero otros, como la cadena ABC, mostraron cifras que levemente favorecían al demócrata, basadas en que fue el único que no se olvidó del televidente.

La encuesta de C-SPAN y Telemundo dieron por triunfador al presidente, del mismo modo que el analista Doug Schoen de Fox News, que destacó el particular estilo del presidente que busca reelegirse por cuatro años más.

En un choque de ideas sobre la crisis del coronavirus, los impuestos, el cambio climático, el racismo, la Corte Suprema y la integridad del inminente proceso electoral, los dos candidatos de los partidos principales parecieron encontrar un lenguaje común que, paradójicamente, dejó fuera a buena parte de los votantes, opinó Matt Mackowiak, un estratega republicano y titular del partido en Austin, Texas, a The New York Post.

En el mismo medio, otra estratega republicana, Leticia Remauro le otorgó una ventaja “de un pelito” a Trump ya que “fue enérgico y solidificó su base, pero perdió puntos por interrumpir. Biden no pareció tan fuerte pero transmitió compasión, lo cual alimenta a su base”.

De acuerdo con Infobae, entre los medios favorables a la actual gestión de la Casa Blanca, National Review ironizó: “es una pena que Joe Biden no pudiera asistir al debate del martes por la noche”.

En tanto, CNN habló de “un horrendo debate entre Trump y Biden”, hizo una serie de verificaciones de datos, según las cuales muchas de las afirmaciones del presidente fueron falsas y citó a dos republicanos, Rick Santorum y Scott Jennings, que criticaron la intervención de Trump.

De acuerdo con la encuesta instantánea de la cadena, Biden ganó el debate con el 60% del favor de los consultados, más del doble del 28% que Trump mereció para ellos.

CBS News publicó una encuesta, realizada con YouGov, que dio por ganador a Biden, con el 48%, sobre Trump, a quien los encuestados otorgaron el 41%. Mientras que los analistas de The New York Times criticaron fuertemente al presidente

