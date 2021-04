Quitan candados de monopolio a Pemex en venta de combustible

Cd. de México.- Con el aval de 301 votos, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó eliminar las reglas de la reforma energética de 2013 que impiden a Pemex convertirse en un monopolio en el mercado de hidrocarburos. Ahora podría competir en igualdad de condiciones con privados en la venta y comercialización de combustibles.

Para ello, se reformo el artículo transitorio Décimo Tercero de la Ley de Hidrocarburos para eliminar la regulación asimétrica que la Comisión Reguladora de Energía le impone a Petróleos Mexicanos para las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como en la comercialización que realizan sus organismos subsidiarios.

Morena justificó que hoy ya no se necesita poner candados a Petróleos Mexicanos, toda vez, que hay más participación de agentes económicos en el mercado nacional de hidrocarburos. A la fecha se han otorgado 23 mil 134 permisos, de los cuales, solo el 1 por ciento corresponde a Pemex.

“Lo cual, amerita la intervención del Poder Legislativo para decretar la cancelación de los efectos de la regulación asimétrica. De continuar con la vigencia del multicitado transitorio, se estimulará la ineficiencia en los mercados, no disminuirán los precios para el consumidor final, y se estará en riesgo de no cubrir las necesidades de combustibles del país en situaciones de emergencia”, sentenció el diputado de Morena, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía.

El tema generó un ríspido debate

147 votos del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD fueron en contra. Alertaron visos de inconstitucionalidad y afectaciones a los consumidores de combustible.

“Se reinstaura el carácter monopólico que predominó previo a la reforma. ¿Qué garantía tendrán los consumidores si hoy que existe competencia Pemex vende los precios más caros de todos sus productos? A partir del día de hoy estaremos preguntándoles día con día, ¿cuándo van a bajar los costos de las gasolinas?”, sentenció la diputada del PRI, Fabiola de la Rosa Cortes, al justificar el voto en contra de su partido.

Y el PAN, en voz la diputada Sylvia Garfias Cedillo, acusó a Morena “Esta reforma que ustedes pretenden plantear, porque alguien se los ordenó y traen prisa de hacerlo ahorita, significa que va a haber gasolinazos, le llamen como le quieran llamar. Con sus barbaries lo único que están haciendo es dejar más pobres a los pobres”.

Pero el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña reviró a la oposición. “Lo que la derecha está haciendo aquí es venir a decir sus mismas mentiras: va a subir el combustible, va a subir la gasolina, no pueden, no tienen capacidades. Quien no los conoce que los compre. Lo que se busca es terminar con una práctica que favorece a las empresas privadas contra los intereses nacionales”.

El dictamen se aprobó y se envió al Senado para su validación.