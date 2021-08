Ratifican diputados a secretario de Hacienda

Cd. de México.- Rogelio Ramírez de la O rindió protesta ante la Cámara de Diputados como secretario de Hacienda del gobierno federal. Fue ratificado con 319 votos de legisladores de 6 de las 8 fuerzas políticas.

53 diputados del PAN y del PRD votaron en contra de su ratificación como titular de Hacienda.

Previamente Ramírez de la O compareció ante diputados de la Comisión de Hacienda ante quienes anuncio que, el paquete económico para el próximo año, tendrá un presupuesto equilibrado y responsable, con dimensión social, austero y sin incrementar o crear más impuestos.

El titular de Hacienda dijo que solo habrá una simplificación fiscal para facilitar el pago de impuesto y combatir la evasión.

Buscará facilitar pago de impuestos.

“El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos. Estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad. Sobre este ajuste me gustaría ser sumamente claro: en materia de no creación de impuestos y no incrementar impuestos. La Secretaría de Hacienda trabajará para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales en favor de la mayoría, sin esconder impuestos mediante sistemas complejos y poco transparentes”, señaló Ramírez de O.

Con la ratificación del Secretario de Hacienda, la Cámara de Diputados cerró su periodo extraordinario de sesiones para la que fue convocada de manera presencial.