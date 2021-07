Rechaza AMLO presentar denuncias por espionaje

Cd. de México.- Después de que se reveló que durante el gobierno de Peña se espió a través del programa “Pegasus” a periodistas, activistas y al actual presidente López Obrador (AMLO) rechazó presentar denuncias ya que dijo que era espiado desde hace más de 40 años.

“Es una vergüenza y una prueba acreditable que estamos sometidos a un gobierno antidemocrático. Si me pongo a presentar denunciar no termino y debemos hacer el compromiso de no repetirlo”, dijo que mandatario.

Se revisarán contratos con empresas que podrían estar relacionadas con espionaje.

El Jefe del Ejecutivo se comprometió a revisar si el gobierno federal mantiene contratos con programas de espionaje. Esto en medio de la información que circula de que la Fiscalía General de la República compró programas de espionaje por hasta 5.6 millones de dólares.

“Si existe el contrato hay que cancelarlo. No creo que exista pero hay que hacer la revisión y de lo que no tengo duda es que no espiamos a nadie”, aclaró.