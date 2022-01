En foro sobre reforma eléctrica, expertos coinciden en que CFE se fortalezca

Ciudad de México. Durante el foro sobre el impacto de la reforma eléctrica en la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, expertos coinciden en que CFE sea una empresa fuerte, pero difieren en el cómo se plantea en la propuesta del ejecutivo federal.

Las voces que apoyan la iniciativa señalan que hoy en día el mercado eléctrico vive un desorden, y los privados generan más energía que la propia demanda, incluso, la zona norte tiene más ventaja que el sur del país.

Nahúm Román, jefe de la Unidad de Ingeniería de Operación del Centro Nacional de Control de Energía, Cenace, alertó: “Nosotros estamos con un sistema eléctrico que está invadido por centrales renovables, no es que sea malas simplemente es que no están en el lugar adecuado de conexión, están invadiendo correos de trasmisión que son para el transporte de bloques de energía de los centros de generación centros de carga, eso causa un problema operativo muy fuerte, se han insertado 153 centrales intermitentes. El Estado requiere ejercer nuevamente una planificación, pero hacerla de manera integral y coordinada”

Pero, para otros el problema radica en que decisiones políticas han frenado proyectos y no se aplican la normas que hoy se tienen.

Víctor Ramírez Cabrera, representante de Plataforma México Clima y Energía acuso “Hay contratos de transmisión y subastas de mediano y largo plazo que s e pueden regionalizar, se pueden mejorar subastas por confiabilidad que puede mandar el centro nacional de control de energía y CFE trasmisión tiene utilidades millonarias que podría estar invirtiendo en trasmisión y que no lo ha hecho por decisión política. No necesitamos una reforma, la planeación que bien decía el ingeniero Nahúm que si se necesita se puede hacer con el marco jurídico vigente”.

No obstante, Rafael Mateu, profesor en derecho energético de la UNAM, defendió la reforma eléctrica y advirtió que CFE enfrenta un negro panorama y requiere cambios para recuperar a los grandes consumidores.

“Se han perdido grandes consumidores de energía que e s parte de los beneficios que obtiene la CFE por ventas en bloque esos beneficios ya no los tiene la CFE, los tiene los privados que están generando y que está porteando la energía hacia esos servicios, claro, a veces ni siquiera la pagan, eso es lo más graves, entonces, CFE no produce y vende poco, simplemente va a la quiebra, eso es lo más dramático de esto si no se reordena y si no se aprueba la iniciativa”, sostuvo el catedrático.

En tanto, Oscar Ocampo Albarrán, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que la reforma no debe perder de vista a los consumidores.

“Al ciudadano le importante tres cosas de su energía eléctrica, que sea confiable, que tenga un buen suministro, que sea limpia y que tenga precios competitivos. Hay que incentivar más generación sin duda, hay que retomar de retiro de centrales para sacar las más obsoletas y costos, también, se requiere renovar y expandir el parque de generación y quien es el mejor aliado para ello más allá de una discusión entre Estado y mercado se trata de quien se a más eficiente, quien tenga la capacidad de generar más energía limpia a precios competitivos, independientemente de si es Comisión Federal de Electricidad o si es la iniciativa privada ese es el meollo del problema”, sostuvo el representante del IMCO.