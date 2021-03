Reglas del INE contra sobrerrepresentación dividen a diputados

Cd. de México.- Las reglas de asignaciones de diputaciones plurinominales para evitar la “sobrerrepresentación en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados confrontaron a legisladores.

Morena y sus aliados contraatacan. Pusieron sobre la mesa la remoción de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Los acusan que orquestar una embestida en contra del gobierno.

“Debimos destituir a Lorenzo Córdova y a su monaguillo Ciro Murayama desde hace mucho, ellos no tienen poder para juzgar, no tienen facultades para legislar. Lorenzo Córdova ya enloqueció, porque se cree un poder por encima de los poderes”, acusó en tribuna Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT.

La oposición hizo cuentas y reprocho a Morena haber hecho fraude a la ley y al PT le recordó que ellos fueron quienes impugnado ante el INE en el 2018 el robo de triunfos electorales al imponerle candidatos de Morena.

“No a la quema de cabezas por decisiones con facultades, eso no es México, están tomando una mayoría aplastante que no nos representa a todos, ni en números ni en forma de gobernar. Es absurdo. Ustedes están sobrerrepresentados en el 61 por ciento, no son la mayoría de la población mexicana, solo votaron 30 millones y de esos 30 millones ni siquiera son los que corresponden al número de curules que tienen, son 30 curules las que deberían de estar en la oposición si no hubieran hecho este fraude a la ley”, acusó la priista Claudia Pastor.

Y el petista Fernández Noroña arremetió una vez más. “Hoy defiende a un par de delincuentes, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, delincuentes vulgares, facciosos absolutos, golpistas miserables, eso es lo que son. Hay que hacer el juicio Político, son opositores feroces a nuestro gobierno”.

El PAN, denunció a Morena y a sus aliados de hacer huachicoleo legislativo

“Una de las personas que se paró a hablar aquí llegó por el PES, no por el partido al que hoy quiere representar. Y lo que hemos tenido son trasvases o huachicoles de carácter legislativo que no representan el espejo de la realidad. Hay que buscar mayoría, pero a la buena, no por la puerta de atrás, por la puerta de enfrente. Nuestra democracia merece madurez y representación auténtica”, señalo el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks.

Mientras que Rubén Cayetano de Morena justificó la impugnación hecha por su partido en contra de las facultades que pretende abrogarse el INE.

“Esto debido a que el INE busca regular aspectos de la distribución de curules por la vía de representación proporcional cuando estas facultades no las tiene expresamente atribuidas”, puntualizó.

En el debate de curul a curul se agudizaron las acusaciones entre Morena y la oposición.

“Todos estamos en nuestro derecho de acudir al tribunal. A lo que no tenemos derecho es a querer incendiar una casa, solo porque las ratas quieren más queso”, manifestó el panista Jose Elias Lixa.

La diputada Morena Sandra Simey Olvera Bautista, acusó recibo al PAN.

“Desde aquí les decimos que las ratas de siempre quieren queso, pero ya no les vamos a dar nada. Que esta mayoría se va a seguir conservando en la próxima legislatura”.

El tema fue parte de la agenda política que discutió la Cámara de Diputados en su sesión de este miércoles.