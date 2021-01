AbrimosoMorimos, la iniciativa de restaurantes para abrir en CDMX

Trabajadores de restaurantes se organizaron para pedir al gobierno de la Ciudad de México que se les permitan más facilidades para operar en interiores y con horario extendido durante el semáforo epidemiológico que está en rojo.

A través del HashTag #AbrimosOMorimos, meseros, cantineros, chefs, entre otros oficios, los trabajadores del sector restaurantero exponen los motivos por los que el gobierno capitalino debería permitir el aforo de hasta 45% y un horario de servicio hasta las 22:00 horas.

Desde el 18 de enero, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum permitió que los restaurantes abrieran con la condición de que haya servicios en terrazas y mesas al exterior y que el consumo de alimentos fuera hasta las 18:00 horas.

Sin embargo, trabajadores de restaurantes refieren que esta medida no puede ser cumplida por todos los establecimientos, ya que no pueden colocar mesas al aire libre o no cuentan con terrazas; por ello, piden que les permita reabrir en interiores.

Entre los testimonios se encuentran jefes o jefas de familia que aseguran tener que pagar servicios, como el internet, para que sus hijos continúen con sus estudios en línea.

Entre ellos se encuentra Teresa Galicia, de Restaurante Bellini, de quien depende una persona adulta mayor. “Necesitamos trabajar, estamos siguiendo los protocolos. Nos cuidamos por nuestras familias y clientes”, asegura en su cartulina.

A pesar de que el gobierno capitalino también dio apoyos económicos de 2 mil 200 pesos a los trabajadores de restaurantes, son pocos los beneficiados.

Con esta iniciativa, el sector restaurantero busca que este viernes cuando la Jefa de Gobierno informe sobre las nuevas medidas ante el semáforo rojo, se permita el aforo de hasta 45%.

El movimiento de “Abrimos o Morimos” también hizo un cacerolazo el pasado 11 de enero frente a Palacio Nacional para pedir la reapertura de los restaurantes, que de acuerdo con organizadores más de 13 mil establecimientos están padeciendo las medidas de confinamiento.

Es hora de activarnos, que se escuche nuestra voz y la de todos nuestros colaboradores; juntos saldremos adelante.



Cuéntanos tu historia, queremos escucharte. 👨🏽‍🌾👩🏼‍🍳🧑🏽‍🍳👨🏾‍🍳 pic.twitter.com/lAfoapVzjA — abrimosomorimos (@abriromorir) January 26, 2021

