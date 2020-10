Retoman actividades en Quintana Roo, tras el paso de Delta

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que desde las 3 de la tarde de este miércoles se podrán retomar actividades normales en el estado, después de que el estado de alerta descendio a naranja y amarillo en varios municipios, tras el paso del huracán Delta que no provocó ni muertos ni heridos.

“Al entrar ya alerta amarilla por alejamiento del huracán Delta de Quintana Roo, a partir de las 3 de la tarde se levanta la ley seca en el Norte del Estado y se reanudan las actividades laborales”, escribió el mandatario.

El gobernador anunció en Twitter que el nivel de alerta pasó de rojo a naranja en los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas y de rojo a amarilla en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco.

En su informe de las 11 de la mañana, el madatario había dicho que no tenían registro de muertos o heridos por el paso de delta en Quintana Ro..

“No hay ningún herido, no tenemos ninguna muerte, el saldo es blanco hasta este momento, todos los municipios me han reportado esta situación, la Fiscalía del estado también reportado esta misma situación. Hasta el momento tenemos saldo blanco, cosa que me da mucho gusto”, dijo.

Delta perdió fuerza el miércoles y tocó tierra como un huracán de categoría 2 cerca de Puerto Morelos, salvando a hoteles, condominios y pueblos mayas de una amenaza destructiva.