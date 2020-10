Reporta gobernador de QRoo saldo blanco por el paso de Delta

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dijo que el huracán Delta no provocó muertos ni heridos a su paso por la entidad y que prevé que en dos horas comiencen a reanudar actividad.

“No hay ningún herido, no tenemos ninguna muerte, el saldo es blanco hasta este momento, todos los municipios me han reportado esta situación, la Fiscalía del estado también ha reportado esta misma situación. Hasta el momento tenemos saldo blanco, cosa que me da mucho gusto”, dijo el mandatario en su último informe sobre la situación en el estado tras el paso del huracán Delta.

En entrevista dijo que están verificando cuales son las condiciones en Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún para tomar la decisión de retomar actividades en cuanto se tenga certeza de que no se corre peligro.

“Se que ya mucha gente está saliendo a la calle, que las condiciones no e

stán al 100 por ciento pero han mejorado en cuanto a condiciones de viento y de lluvia que permiten ya hacer algunos recorridos.

Entonces vamos a hacer esta verificación para que podamos entonces dar el anuncio en dos horas más, yo estimo, ya de poder regresar a actividades en la zona norte”, dijo el mandatario.

Agregó que los aeropuertos y puertos aún no pueden operar por el paso del huracán Delta.

“Todavía están en su revisión de pistas, plataformas y equipos de navegación. En dos horas tendremos información del aeropuerto de Cancún y de Cozumel, el aeropuerto de Chetumal está operable. Tenemos los puertos aún cerrados, pore la marejada todavía es fuerte”, agregó.

Joaquín dijo que en Lázaro Cárdenas se han reportado vientos muy fuertes en los últimos minutos, por lque han tenido contacto directo con el presidente municipal.