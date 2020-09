Revira Tribunal a INE: no vamos a preguntarles qué quieren hacer

Cd. de México.- Luego de que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, aceptara a regañadientes la sentencia del Tribunal Electoral sobre la renovación de la dirigencia de Morena porque no es un procedimiento “ni pedido ni querido”, el presidente de la Sala Superior dijo que este "órgano jurisdiccional no puede preguntarle al INE qué quiere y qué no quiere hacer.

El magistrado confío al mismo tiempo que el instituto sabrá hacer su trabajo con esmero y apego a sus obligaciones.

En un posicionamiento poco usual, Fuentes expuso en una serie de mensajes: El Tribunal es consciente de la complejidad que representa la función electoral y las cargas de trabajo que conlleva; es cotidiano en la organización de las elecciones y por ello se entiende su preocupación (del INE).

Los magistrados ordenaron al INE hacer una encuesta que defina al nuevo Presidente y al nuevo Secretario General del partido mayoritario de país ante una serie de incumplimientos de su dirigencia provisional.

El INE resolvió ayer hacer la encuesta del 26 de septiembre al 2 de octubre. Los resultados se presentarán el 4 de octubre.

Los consejeros aprobaron también un calendario para el registro de aspirantes.