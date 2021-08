Revocación de mandato es decisión de ciudadanos, no de AMLO: Chazaro

Ciudad de México. PRD refrendo la postura del bloque opositor conformado con el PAN y el PRI, de no legislar a capricho del presidente López Obrador en la próxima legislatura que inicia el primero de septiembre en la Cámara de Diputados.

Luis Espinoza Chazaro, coordinador de la nueva bancada del PRD en San Lázaro, dijo que si bien Morena puede presentar la ley de Revocación de Mandato en el momento que quiera es necesario un debate profundo en el que se respete el espíritu que creo la figura y que esta no se haga a modo del presidente en turno.

“El espíritu de la norma constitucional en la Revocación de Mandato tiene que ver con un ánimo social de que el Presidente se vaya antes de tiempo. Yo no escucho en la calle la discusión de que la gente quiere que se vaya el Presidente, y si además de eso se modifica la pregunta para que, en vez de una “revocación” sea una “Confirmación de Mandato” deja de ser un ejercicio de participación ciudadana democrática de democracia directa y se convierte en un tema de promoción para el Presidente; y requiere de una amplia discusión, no es una decisión de “darle o no gusto” al Presidente”, sostuvo el perredista.

Espinoza Chazaro, sostuvo que con la nueva correlación de fuerzas que tendrá la Cámara de Diputados a partir de septiembre está ya no puede seguir siendo una oficialía de partes del Ejecutivo Federal.