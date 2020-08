Ricardo Monreal se dice el “villano preferido” de un sector de Morena

Cd. de México.- El coordindaor de los senadores de Morena, Ricardo Monreal aseguró que no se meterá ni opinará de la elección de la nueva dirigencia de su partido.

Dijo que le da tristeza lo que pasa al interior de Morena pero se abstendrá de emitir opinión alguna pues considera que se ha convertido en el villano preferido de un grupo de morenistas que rechazan su postura al respecto.

“No me voy a meter a Morena, de por sí que soy su villano preferido de un sector. No quiero meterme, no me voy a meter, bastante trabajo tengo aquí en el Senado, me da tristeza lo que está pasando, simplemente, pero no me voy a involucrar. El que senadores, en uno o en otro lugar se estén manifestando, es su derecho y lo respetaré, pero yo no me involucraré en la elección del próximo presidente o presidenta de Morena”.

En relación a las críticas que el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Victor Toledo lanzó contra la llamada Cuarta Transformación, Ricardo Monreal dijo que no coincide con esos señalamientos.

“Él tiene su opinión del Movimiento, yo tengo otra opinión pero no me voy a meter a ni a descalificarlo, ni a presionarlo, ni siquiera hablar de lo que él ha dicho, es un asunto que se respeta y que aquí en este Movimiento social hay opiniones distintas, pregúntenmelo a mí que estoy sometido a esas posiciones de opiniones distintas”.