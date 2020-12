Robo a transeúnte rompe récord durante 2020 en México

A pesar del confinamiento social originado por la pandemia, México registró un nuevo récord en relación a la falta de seguridad, según las altas cifras de robo a transeúnte durante este 2020.

De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este tipo de delitos alcanzó su nivel más alto. Las fiscalías o procuradurías estatales reportaron una apertura total de 3 mil 875 carpetas de investigación entre los meses de enero a octubre.

Asimismo, en la mayoría de estas denuncias se especificó que durante el robo a transeúnte en espacio abierto al público se suscitó con ciertas acciones de violencia que atentaron con la vida de las víctimas.

En comparación con el mismo periodo, pero del 2019, se tuvo un incremento del 13.2%, pues durante esas fechas se contabilizaron 3 mil 423 denuncias.

Las cifras de denuncias registran que el mes de marzo, cuando comenzó el confinamiento, fue el que más reportó casos de este delito; después de este fueron agosto con 491; septiembre con 452; y octubre con 437.

Por otra parte, la Ciudad de México fue la entidad que más reportó denuncias, pues contabilizó alrededor de mil 65 carpetas de investigación, mientras que a esta le siguen Nuevo León con 420; Veracruz con 246; Sonora con 235; y Estado de México con 219.

Cabe señalar que, entre las cifras no se reportaron casos en los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán; sin embargo, esto no significa que no se hayan suscitado este tipo de delito.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en su informe sobre el segundo año de gobierno que se están realizando constantes luchas para combatir la violencia y la inseguridad que aumentó en los últimos años y que no se trabajó en sexenios anteriores.

