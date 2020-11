Abogado explica razones por las que Rosario Robles decidió ser “testigo protegida”

La decisión de Rosario Robles de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) ser beneficiaria del criterio de oportunidad, es decir ser testigo protegida, es resultado de su propia desesperación y de la posibilidad de que sea real que pueda pasar más tiempo en la cárcel, reveló su abogado, Epigmenio Mendieta.

La defensa dejó entrever que la exsecretara de Desarrollo Social se sintió abandonada por su antiguo equipo de trabajo, encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quienes no recibió ni una llamada.

El abogado dijo que hoy buscará que la Fiscalía General de la República acepte la solicitud de su defendida para ser testigo colaborador.

Mendieta reveló que Robles no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel por lo que se vio orillada a ofrecer su testimonio cuando la Fiscalía solicitó dos nuevas órdenes de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos por lo que podría alcanzar hasta 45 años de prisión.

Al asumir que será declarada culpable por los delitos que se le quieran imputar, la exjefa de gobierno, decidió hacer la petición formal a la Fiscalía.

Es resultado de las dos órdenes de aprehensión en su contra... Serían 45 años y como tiene 64 tendría que pasar el resto de su vida en prisión, recordó el abogado.

TE PUEDE INTERESAR:

Vacunación contra Covid-19 en México podría iniciar en diciembre: Ebrard

A través de una entrevista de radio, el abogado indicó que si si se logra un acuerdo con la FGR, la intención es que Robles aporte información sobre la estafa maestra y determinar qué destino tuvieron los recursos, que agregó, beneficiaron a exfuncionarios que no están siendo procesados actualmente.

Esa es la decisión que tomó Rosario… Ya ponderó y las órdenes de aprehensión fueron el punto de quiebre… La defensa que hemos encabezado la diseñamos pensando que íbamos a demostrar su inocencia… Es ella misma la que tendrá que dar esos justificantes de por qué tomó esta decisión, una decisión de esta naturaleza…

Aclaró que el contexto de su declaración tendrá que ser congruente con su postura de no mentir y estará en condición de decir lo que sepa directamente, lo charlado en sus entrevistas con el Presidente, con los secretarios de Gobernación y Hacienda y opinó que es posible que su declaraciones afecten a algunos rectores de universidades

Dijo que Fiscalía deberá responder este mismo mes si acepta a Rosario Robles como testigo colaborador, quien le ha revelado que se sintió abandonada por los integrantes del gabinete del gobierno pasado y que estaba encabezado por Enrique Peña Nieto y Miguél Ángel Osorio Chong, como secretario de Gobernación.

De acuerdo con lo que la exlideresa del PRD le ha indicado, se sintió abandonada, no solo en lo legal, sino en lo personal y económico por quienes pensó eran no sólo sus compañeros, sino también sus amigos, de quienes no recibió ni una llamada telefónica.

Ayer se informó que Rosario Robles solicitaría que la Fiscalía General de la República le conceda el beneficio del criterio de oportunidad para declarar lo que sabe sobre los casos en los que la vinculan y poder obtener el beneeficio de la libertad

TE PUEDE INTERESAR:

¡ATENCIÓN! Bienestar realizará censo a damnificados por inundaciones en Tabasco