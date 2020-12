Salomón Chertorivski da positivo a Covid-19

Salomón Chertorivski Woldenberg, extitular de la Secretaría de Salud durante la administración de Felipe Calderón, anunció que resultó positivo al Covid-19, pero dijo que por ahora no tiene síntomas.

A través de su cuenta de Twitter, el miembro de Movimiento Ciudadano dijo que se mantendrá en cuarentena y le pidió a la gente con la que ha tenido contacto en estos últimos días que estén alerta ante cualquier posible indicativo de que padecen el virus.

“Hace unas horas resulté positivo a Covid-19. Por el momento no presento molestias y me encuentro aislado. A pesar de la distancia y los cuidados que hemos seguido, suplico a todas las personas con las que he tenido contacto en últimos días que se mantengan atentas a sus síntomas”, escribió Chertorivski en la ya citada red social.

Hace unos días, Salomón Chertorivski dio a conocer que es precandidato de Movimiento Ciudadano a diputado por el Distrito 10 de la Ciudad de México.

“En mi registro como precandidato el día de ayer estuve acompañado de amigas y amigos que respeto y admiro, pero de forma muy particular quiero agradecer a Antonio Carbia, mi suplente, con quien a partir ahora haré equipo en el reto de trabajar por el Distrito 10 de la CDMX”, informó el exsecretario de Salud en aquella ocasión.

Chertorivski, quien en redes sociales ha compartido fotos de él yendo a correr, ha sido una voz crítica de la manera en la que las autoridades de la actual Secretaría de Salud han manejado la pandemia del Covid-19.