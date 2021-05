Se equivoca Sheinbaum al mantener a directora del Metro: Senadores PAN

Cd. de México.- Senadores del PAN solicitaron la renuncia inmediata de la directora del Metro, Florencia Serranía. Señalaron que ya resulta insostenible en el cargo después de tantas tragedias ocurridas en ese transporte.

La senadora Xóchitl Gálvez consideró que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se equivoca al mantenerla en el cargo.

“En cualquier país civilizado el propio funcionario se separa del cargo por decoro, por vergüenza política. Con todo respeto Florencia Serranía tendría que separarse de manera voluntaria del cargo si tuviera decoro y vergüenza política pero no la tiene y ahí entonces creo que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se está equivocando, tendría ella que pedirle la renuncia, que se haga una investigación totalmente imparcial en el caso del Metro porque además se han presentado problemas anteriores; el incendio en el centro de control, el choque por falta de comunicación en Tacubaya, entonces ya son muchos incidentes”.

Afectados sin apoyo, argumentan panistas

Los legisladores informaron que aún hay muchas personas afectadas por la tragedia que siguen sin recibir apoyo alguno. Señalaron que resulta indignante que lejos de que reciban la ayuda correspondiente tengan, en diversos casos, que sufrir persecución, acoso y presiones por hablar ante los medios de comunicación.

La senadora Gálvez exigió que se otorguen las indemnizaciones adecuadas a todos los deudos de las personas fallecidas así como a quienes resultaron lesionados.

Consideró que los afectados deben recibir una cantidad muy superior a los dos millones de pesos. Dijo que los jueces deben mantener como referencia que a las familias que resultaron afectadas por el socavón se les otorgó la cantidad de 30 millones de pesos por cada una de las dos personas que resultaron fallecidas.

“El juez tendría que establecer ya con la demanda de los señores cual es la reparación del daño, si hay personas que eran el sostén de la casa, la reparación del daño tiene que ser lo suficiente para que la familia pueda vivir los años que el sostén no va a poder hacerlo y eso lo establece un juez, ahorita estamos hablando de un apoyo por el accidente que no fue precisamente accidente, fue el colapso del Metro, el que da el seguro, pero faltaría el que el juez establezca como reparación del daño, ese todavía no se toca, pero tendría que ser una cantidad bastante superior a dos millones de pesos”.