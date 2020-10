Se retracta de soborno diputada de Morena: “Me malinterpretaron”

Ciudad de México. Ahora la diputada de Morena, Abelina López, señaló que malinterpretaron lo que dijo sobre la corrupción durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados.

Y ahora rechaza haber participado en un soborno y así lo aclaró en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“Lo que ellos mal interpretan, porque yo hable de 20 mil pesos y esos 20 mil pesos no los di yo, cuando a mí me dijo el conocido que le llevara la defensa, les dije que esos 20 mil pesos no los dieran porque prefería irme a una herramienta legal, al final yo no di nada, porque no estoy acostumbrada a la corrupción. Ahora resulta que la corrupta es Abelina, les guste o no les guste seguiremos caminando en la cuarta trasformación y este país tendrá que cambiar, este país habrá justicia le guste o no le guste”.

La legisladora de Guerrero sostuvo que los corruptos son Rosario Robles Martha Sahagún y los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Zedillo.

Y es que en la sesión del martes esto fue lo que apunto desde la tribuna de la Cámara de Diputados la propia diputada de Morena, Abelina López, durante la discusión del dictamen que regulara la prisión preventiva oficiosa que contempla la constitución, para varios delitos.

““Yo litigo, cuando te vas a los juicios abreviados para que tú, agraviado o tú, presunto delito o presunta violación, tiene que solicitarlo el Ministerio Público, si no, al juez de control para que te conceda el juicio abreviado. Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado”.