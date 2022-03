Senado, dispuesto a ajustar estrategia de seguridad pública

Aunque la comisión de seguridad pública del Senado aprobó anoche el informe de la Guardia Nacional, en el que se destaca la nueva estrategia de focalización de combate a la delincuencia, para el presidente de la Junta de coordinación política de la cámara alta, Ricardo Monreal , la estrategia aún debe ser ajustada.

Monreal manifestó su preocupación porque el crimen organizado haga apología del delito y busque sembrar terror, mostrando su poder de fuego.

“Ya hablé yo con la secretaría de seguridad pública (Rosa Icela Rodríguez) y va a estar aquí en los próximos días. No solo en este plan, que es un asunto formal, sino en toda la estrategia. Yo sí creo, soy de los que piensa que esta es una asignatura que debemos atender, el tema de la inseguridad, y que los acontecimientos últimos que se han presentado en varios estados del país como el de Michoacán o el de mi propia tierra Zacatecas, o de Colima, o los de Tamaulipas y recientemente Sonora, son mínimo una decena de Estados en dónde habido eventos trágicos; pero que ellos mismos (los criminales) les dan difusión a través de redes, los graban con drones; es como una estrategia bien diseñada y bien orquestada por parte del crimen organizado. Es como dijo el presidente en una ocasión pareciera ser una provocación para con el Estado Mexicano. Y por eso yo creo que debemos conversar, platicar y reforzar lo que deseamos es contribuir con el Estado Mexicano en esta lucha qué se está dando contra la delincuencia organizada. Lo que queremos es que no haya tregua contra este perverso y muy ominoso ambiente, porque estos hechos parecieran ser orientados a generar terror en la población. Esto último que ocurrió en Michoacán ha venido subiendo y escalando, el móvil y la forma en la que se actúa y por eso no vamos a quitar el dedo del renglón”, expresó en entrevista.

Guardia Nacional esencial para la pacificación del país.

Monreal Ávila afirmó que la guardia nacional forma parte de un proceso de pacificación del país de largo aliento y recalcó que es una institución adecuada y representa una esperanza , aunque reconoció que “aún no madura todo el proceso de formación porque tiene apenas tres años”.

“Me da gusto una cosa: que la guardia nacional a los tres años de existencia no tiene el deterioro ni al desprestigio de la antigua Policía Federal; es decir tiene más disciplina, tiene más adiestramiento, tiene más funciones claras y tiene menos violaciones a los Derechos Humanos y creo que falta simplemente consolidar a cuerpo habla y nosotros respaldarla todos los ciudadanos tiene un alto nivel de aceptación según las encuestas publicadas recientemente. Por eso me da tranquilidad. Sé qué es un cuerpo de élite con mando civil y tiene por objeto recobrar la paz en el país y lo vamos a lograr”, abundó el coordinador morenista.

No obstante, tras participar en las jornadas de reflexión sobre la seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,Omar García Harfuch, afirmó que la estrategia esa funcionando.

“Yo creo que el esfuerzo que está haciendo la secretaría de la defensa nacional, la secretaría de seguridad pública federal, la secretaría de Marina y la guardia nacional, estoy seguro que van a dar extraordinario resultado (…) Creo que las instituciones de seguridad tenido una cantidad de detenidos muy importantes y aquí en la Ciudad de México no se diga hoy en la madrugada tuvimos unas operaciones que más tarde con el apoyo de la guardia nacional y la secretaría de la Defensa Nacional”, dijo en entrevista.

García Harfuch también afirmó que la seguridad es un tema de constancia perseverancia es la línea que sigue el gobierno de la ciudad, con apoyo de las fuerzas federales.

Finalmente, el secretario de seguridad ciudadana, afirmó que más que cambiarle el nombre a grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, lo que se debe destacar “los relevantes de lo que está haciendo el gobierno de México de qué es lo que está haciendo con el cártel Jalisco, porque es un combate frontal el que está teniendo”.