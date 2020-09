Senador Alejandro Armenta pide respaldo ciudadano a iniciativa para nacionalizar el litio

Ciudad de México. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta pidió a la ciudadanía, a través de un video apoyar su iniciativa para nacionalizar el litio ya que representa un gran potencial para el desarrollo del país como lo ha sido, dijo el petróleo desde hace varias décadas. El legislador presentó en días pasados la iniciativa en el marco del 210 aniversario de la Independencia de México.



“El litio es un mineral, es un metal que se encuentra en yacimientos mineros en el mundo. México cuenta con el yacimiento más grande del planeta, más de 250 millones de toneladas de litio se encuentra en el territorio norte de Sonora, además de varios yacimientos que existen en todo el territorio nacional. El litio será en los próximos cien años el recurso natural energético más importante del planeta y más importante de nuestro país, tan importante es el litio hoy y mañana como lo ha sido el petróleo para México en los últimos cien años”.

El mercado para este mineral es amplio pues se utiliza en la elaboración de baterías de automóviles, pero ha recobrado fuerza e importancia ya que también es el principal componente en las pilas de los teléfonos celulares, además de que su potencial puede seguir aumentando de manera exponencial con la llegada y de los autos eléctricos que apenas inician su expansión en el mundo.



“Por eso el litio es importante, porque cuando termine la fase fósil del desarrollo de energías lo que seguirá será la energía eléctrica, eólica, solar, y en ese momento, desde ahora la transición energética va a reclamar que los países en el mundo cuenten con yacimientos para sostener su crecimiento industrial”.

Fue por esa razón, dijo Armenta, que presentó la iniciativa que además tiene el fin de conformar la empresa del Estado, Litiomex. También señaló que se debe tomar en cuenta la apertura a la inversión privada; nacional y extranjera, pero otorgando prioridad a los nacionales.

“Por eso es que he presentado hoy, a 210 años de nuestra Independencia una iniciativa para nacionalizar el litio. Necesitamos crear, como en su momento se creó Pemex con Lázaro Cárdenas, necesitamos crear Litiomex. Litiomex debe ser una empresa reguladora, nacional del Estado Mexicano que permita la explotación de privados, sí, de privados, de públicos, de privados nacionalistas primero, y de extranjeros, porque estamos abiertos a la inversión extranjera, pero no podemos permitir que hoy las concesiones de litio se encuentren en manos extranjeras, no podemos permitir que las concesiones de agua y minas, en 70 por ciento en proporción, sean dueños los extranjeros, y en 30 por ciento los mexicanos. A 210 años de nuestra independencia no nos podemos considerar soberanos mientras no recuperemos nuestros recursos naturales”.

Alejandro Armenta insistió en la necesidad de caminar juntos en este propósito y de la misma manera trabajar en una campaña para darle fuerte impulso a la propuesta en beneficio del país.

“Te invito a que subas en tus páginas, en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, una campaña, vamos a hacer una campaña nacional con hombres y mujeres nacionalistas para rescatar el litio, que el litio sea un bien nacional y que quede establecido en el artículo 27 constitucional que tenga la misma categoría que hoy tiene el petróleo. Hombres y mujeres dieron su vida por el petróleo en México, es la hora de que los hombres y mujeres nacionalistas en México defendamos este recurso natural que va a convertirse en una palanca de desarrollo. Te invito a que en tus redes sociales subas un mensaje de apoyo a la nacionalización de litio en México”.