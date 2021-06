Senador panista convoca a hacer cambios en el PAN

Ciudad de México. El senador de Acción Nacional, Gustavo Madero hizo un llamado a la reflexión a todo el partido y en particular a la dirigencia que encabeza Marko Cortés ante lo que calificó como pobres resultados obtenidos en la elección pasada. Dijo que es necesario hacer cambios en el proyecto o las cosas no mejoraran ni funcionaran. Señalo que debe haber más cercanía y simpatía con la sociedad en general.

“He estado con un diálogo muy fuerte, incluso hablé con Marko Cortés y le dije: a ver Marko, yo lo que estoy haciendo no es para fregar a nadie, no quiero ni criticar las alianzas, ni criticarte a ti ni a tu dirigencia o tu proyecto de reelección, pero sí con mucha energía, con mucha determinación digo que continuar como estamos y con quién estamos no va a funcionar, se requiere hacer cambios, y más que de personas, los cambios deben de ser de proyecto; los proyectos ya no pueden ser dos pequeños proyectos personales de los dirigentes estatales y nacionales, sino que debe ser el proyecto de construir junto con la ciudadanía un proyecto de futuro, un proyecto unificador porque nos permite encantar y cautivar el voto y la simpatía de los ciudadanos”.

Madero no está en contra de la coalición

Dijo Madero no estar en contra de la Coalición con el PRI y el PRD, pero calificó como poco competitiva a esta alianza.

“Yo creo, yo soy aliancista, pero estamos muy lejos, estamos años luz de ser una oposición competitiva que gane y que convenza a la mayoría de los mexicanos, porque no tenemos proyecto, nuestro. Si yo hago y meto en una licuadora a Marko Cortés, a Lito y a Zambrano, y dices de ahí voy a sacar al Superman para salvar a México, pues creo que más bien saldría un Frankenstein y no un Capitán América o como le llamen ahí a los gladiadores de ahora que salen en los Cómics, ¿no?, estamos lejos, hay que entenderlo, hay que abrirse y hay que hacer una renuncia a los proyectos personales por más factibles de lograrse, que sean, porque van a ser a costa del daño del futuro de los mexicanos y del país, y de la construcción de un proyecto alternativo de grandes alcances”.

Insistió en que Marko Cortés deje a un lado los proyectos personales y se enfoque en las verdaderas necesidades del partido o que de paso a un nuevo liderazgo. Reitero que buscar la reelección basado en el control absoluto de las estructuras del partido representará un nuevo fracaso y el alejamiento de los ciudadanos de esa agrupación política.

“Darle el voto a los militantes con padrones controlados prostituye y pervierte la elección, la copta y vuelve a estos sujetos los factores reales de poder que inciden en el resultado. En ese sentido, sí veo la aspiración de Marko pero muy fincada en esa fuerza, no en su liderazgo sustantivo, sino más bien en su control operativo en las estructuras del partido. Y un triunfo en la próxima elección de la candidatura a la presidencia del partido basada en eso, es una victoria pírrica, es condenar al partido a la mediocridad y a que sea un partido cooptado por intereses particulares y perderlo como el instrumento de los ciudadanos para construir un mejor futuro”.