Senadora de Morena revela interés de AMLO en Jalisco y Nuevo León

Cd. de México.- Antes de iniciar formalmente las actividades de la sesión del Senado de este martes, la senadora de Morena, María Mercedes González realizó comentarios privados para su Grupo Parlamentario, pero se equivocó de reunión virtual y éstos los expresó en la sesión general del Senado, ante legisladores de todos los Grupos Parlamentarios. La senadora González reveló que según comentarios de su coordinador parlamentario, Ricardo Monreal existe interés del presidente AMLO en los estados de Nuevo León y Jalisco.

“Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comunicado; que al presidente le interesa mucho, en este caso comentó, los estados de Jalisco y Nuevo León, bueno todos los estados”.

Al percatarse de la situación la senadora Mónica Fernández, también de Morena, alertó a su compañera de bancada que se encontraba realizando los comentarios privados ante senadores de todos los Grupos Parlamentarios.

“María Mercedes creo que estás en el chat de todo el Senado de la República, están senadores de todos los grupos parlamentarios y tú mensaje está dirigido solamente al Grupo Parlamentario de Morena. Yo creo que ese mensaje podrías transmitirlo en otros espacios”.

Fue entonces que la senadora, María Mercedes González se percató del error.

“Ah sí, si tienes razón, tienes razón”.

PRI hace burla de la situación

El senador del PRI, Manuel Añorve intervino agregando, en tono de burla, que el comentario se había transmitido también por el Canal del Congreso.

“Y en el Canal del Congreso también…jajajajaja”.

Por su parte la senadora del PT, Nancy de la Sierra trató de poner calma a la situación.

“Tampoco la asusten, todavía no empieza la transmisión”.

Se vale sobar, se vale sobar, se escuchó al final.

PAN pide explicación

Horas después en conferencia de prensa el senador del PAN, Damián Zepeda pidió una explicación formal al respecto.

“Si eso es así pues evidencia que hay esta intención de intervención en las elecciones y habla de dos estados: Nuevo León y Jalisco y yo sí creo que tienen que explicar que es lo que sucedió. A cualquiera nos pasa esto de que se abre el micrófono o no y más allá de ese episodio que yo me solidarizo porque han pasado situaciones muy bochornosas que es parte de la tecnología, pero el fondo del asunto es lo preocupante o sea ella tendrá que explicar, pero básicamente lo que dice es; es que dicen del gobierno que hay que poner atención a este y este Estado, no pues espérate, cómo que dicen del gobierno que hay que poner atención”.