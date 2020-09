Senadores de Morena rechazan crear Comisión Especial para investigar las denuncias de corrupción en el INDEP

Ciudad de México. El Pleno del Senado rechazó la petición del Grupo Parlamentario del PAN de crear una Comisión Especial en la Cámara Alta para que investigue la ola de corrupción en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) que denunció su ex titular, Jaime Cárdenas Gracia. Los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano respaldaron la propuesta, mientras que los de Morena y aliados votaron en contra. El coordinador de los senadores de Acción Nacional, Mauricio Kuri dijo que la denuncia hecha por Jaime Cárdenas se debe investigar hasta las últimas consecuencias.

“Hoy nos despertamos con una noticia que de verdad parece increíble, yo diría hasta cínica, el robo dentro del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. La gravedad de este tema no sólo nos debe de indignar, sino también nos corrobora la corrupción que reina dentro de Morena. La renuncia de Jaime Cárdenas, hoy extitular de este Instituto, nos alerta y pone al descubierto delitos muy graves que deben ser perseguidos y sancionados. Nuestro reconocimiento y respaldo por su actuación tan responsable. Creo que muy lejos de tener miedo es un hombre muy valiente. Se debe de llegar hasta las últimas consecuencias para atrapar a estos ladrones y que estos delitos no queden impunes. Robo de joyas, manipulación de subastas, entrega de contratos favorables a empresas son sólo unos ejemplos de algunas de las irregularidades denunciadas por el exdirector”.

Por su parte el senador del PRI, Manuel Añorve también se pronunció porque haya una investigación a fondo de la denuncias hechas por el extitular del Indep.

“Quiero decirles inclusive que el hecho de no haber permitido el debate en este sentido por parte del Grupo mayor pues quieren a veces defender lo indefendible y si el licenciado Cárdenas ha tenido la valentía de hacer denuncias muy puntuales donde ya todos los medios de comunicación, las redes sociales, están señalando exactamente dónde se provocaron estos hurtos, no es para disculpara nadie por parte del gobierno federal, deberían de aplicarle todo el peso de la ley y una investigación a fondo de las denuncias que un valiente administrador y director está haciendo y no es para denostarlos. Aquí está pasando como dice el dicho; les salió el tiro por la culata porque se supone que están subastando lo que se dice que por corrupción y entre otras anomalías. No debería de denostarse al licenciado Cárdenas, debería de llevarse una investigación a fondo y aplicarles todo el peso de la ley”.

En su momento el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado calificó a los senadores de Morena de incongruentes por no permitir la creación de una Comisión Especial para investigar las denuncias hechas por Jaime Cárdenas.

“Creo que la dignidad con la que está actuando el doctor Cárdenas, le deben servir al presidente López Obrador para tomar medidas oportunas. Creo que la descalificación que él ha hecho del motivo por el cual se retira el doctor Cárdenas es muy desafortunado, y por otra parte creo que la mayoría parlamentaria aquí en el Senado de la República está actuando en contra de la congruencia y el sentido de pertenencia de las banderas que dicen enarbolar. Creo que hoy más que nunca el pueblo de México requiere congruencia”.