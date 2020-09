Senadores de oposición piden a Piedra Ibarra valorar permanencia al frente de la CNDH

Ciudad de México. Por espacio de dos horas y media la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra sostuvo una reunión de trabajo a puerta cerrada con senadores de la Comisión de Derechos Humanos. Al terminar el encuentro los legisladores del PAN señalaron que Piedra Ibarra debe valorar su renuncia al cargo por no cumplir con su responsabilidad hacia quienes son víctimas de atropellos a los derechos humanos. En conferencia de prensa la senadora Kenia López Rabadán hizo referencia a la petición.

“Hemos tenido una reflexión clara y frontal con la presidenta de la CNDH, y es que debe valorar su estancia en esa institución, alguien que no puede ser autónoma, alguien que no puede reconocer los errores del gobierno, alguien que no puede emitir recomendaciones, alguien que tiene una sujeción personal de afecto a este gobierno no puede dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evidentemente la renuncia pasa por que ella lo defina, pasa porque ella, así se le dijo, ella tome la decisión de continuar o no en el cargo”.

Narró la legisladora panista que en la reunión, Piedra Ibarra se dedicó a justificar las críticas por el tipo de carne que se encontró en el refrigerador del edificio que fue tomado por manifestantes ubicado en el Centro Histórico.

“Se dedicó, yo diría, casi un 40 por ciento a justificar el video de los cortes de carne. Yo hubiera deseado que ese mismo tiempo que dedicó a justificar lo que tiene el refrigerador de la CNDH lo hubiera ocupado a decirnos cómo va a resolver el problema de las víctimas”.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza dijo que de no atender la CNDH a las víctimas de manera puntual, el conflicto podría escalar a niveles más complejos y riesgosos.

“Si la CNDH no es una instancia de respuesta y de contención del conflicto, el conflicto va a escalar, eso pasó en la calle de Cuba, no se atendió la legítima demanda de estas mujeres y entonces el conflicto escala”.

Por su parte las senadoras de Morena, aunque defendieron a la titular de la CNDH, reconocieron las deficiencias en la institución. Martha Lucía Micher señaló que ha sido triste escuchar a las víctimas que reclaman justicia y no se les atiende.

“Esta reunión de trabajo es consecuencia de una serie de situaciones que se han desencadenado y que llegaron a una situación lamentable. Triste como ha sido escuchar la voz de las víctimas que no han sido atendidas en los estados y en las diferentes instancias que deben impartir justicia”.

Pero se manifestaron en contra de que algunos senadores le hayan solicitado a Piedra Ibarra considerar su renuncia al frente de la institución. Por ese motivo pidieron que la senadora Kenia López Rabadán deje la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La senadora Antares Guadalupe Vázquez se refirió a ese punto.

“Por eso el Grupo Parlamentario de Morena va a solicitar la remoción de la presidencia de Kenia López Rabadán de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República porque se está violentando la institucionalidad del Senado”.

Al final la titular de la CNDH evadió a los medios de comunicación y se negó a responder cuando se le cuestionó si está dispuesta a renunciar al cargo por los conflictos que atraviesa la Comisión a su cargo. Únicamente se concretó a decir que desea trabajar en transformar al país y que está dispuesta a reunirse de nueva cuenta con los senadores.