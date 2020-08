Senadores del PAN advierten que utilizar declaraciones de Emilio L como distractor profundizará más la crisis por la pandemia

Ciudad de México. El senador del PAN Julen Rementería advirtió que hacer de las declaraciones de Emilio L un show mediático lo único que propiciará es mayor distracción del gobierno federal en la atención de la pandemia lo que repercutirá en un mayor perjuicio para la sociedad. Dijo el legislador que en su Grupo Parlamentario no se tiene la menor duda de que esto es todo un montaje para distraer a la población del problema tan grave que se está viviendo en el país por la emergencia económica y sanitaria por la pandemia y que ha dejado hasta el momento más de 53 mil muertos y que nos ubica como el tercer país en número de muertes por esta causa.

“Me parece a mí, que en todo caso en lo que estamos, es ante un circo mediático para tratar de alejara la población de poder hablar de lo que realmente importa. Los muertos en esta pandemia por culpa del mal manejo de la situación del gobierno, de la crisis económica que todavía no llega a sentirse en las proporciones que lamentablemente creo yo se van a sentir en nuestro país. En resumen; vayamos a hablar de lo importante, la parte judicial se resolverá, pero vayamos a hablar de lo importante porque mientras están distrayéndose todos con eso, no se hace lo que se tiene que hacer en materia sanitaria, se ahonda con ello la crisis económica y se pierden más empleos todos los días. Por más que el presidente diga otra cosa, ahí están los datos.

Dijo Julen Rementería que lo que realmente padece el país es de una serie de acciones emprendidas por la administración de Morena que le están haciendo daño al país, movimiento al que denominó como el morenavirus.

“Yo dije hace unos días aquí en una sesión que a México lo que le estaba afectando era el morenavirus porque realmente me parece que el manejo de la parte sanitaria, el manejo en la parte económica y ahora agregarle este circo mediático está metiendo al país en un tobogán profundo de dónde difícilmente vamos a salir rápido y va a haber mucha gente que lo va a pagar y eso no lo merece México. De hecho López-Gatell mencionó cuando vino aquí, hace rato lo recordaba la senadora Xóchitl Gálvez, el dijo cuando vino aquí al Senado, y en una de sus declaraciones dijo que si en México se llegaba a la cifra de 60 mil muertos sería una catástrofe, y yo quisiera que no fuera así pero lamentablemente creo que en las próximas semanas vamos a llegar a eso”.