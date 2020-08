Senadores del PAN denunciarán ante Fiscalía video del hermano del presidente López Obrador

Ciudad de México. Senadores del PAN piden que haya una investigación a fondo del video en el que aparece el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador recibiendo bolsas presuntamente con dinero para la campaña del ahora Jefe del Ejecutivo. Xóchitl Gálvez dijo que la corrupción debe castigarse venga de donde venga. Señaló que esas imágenes muestran corrupción y no se puede hablar de que se infringió la ley poquito, porque nada justifica que se quebrante la ley, ni mucho ni poquito. Calificó al video como actos de profunda gravedad.

“La corrupción debe investigarse y castigarse venga de donde venga, caiga quien caiga, no importan colores partidistas, en ese caso si son cercanos al jefe del Ejecutivo, incluso familiares. Los videos que vimos ayer son actos de profunda gravedad, ver a Pío López Obrador, el hermano del Presidente recibiendo dinero para apoyar campañas. Los videos muestran dos entregas: una por 400 mil pesos y otra por un millón de pesos, sin embargo, se habla de otras entregas durante varios meses. El Presidente dijo esta mañana que hay notorias diferencias en el caso de los videos vinculados a Lozoya y en los que aparece su hermano. No los presuntos actos de corrupción, no deben minimizarse, mucho menos justificarse, deben investigarse; no se trata de robar poquito o mucho, se trata de un acto ilegal e inmoral. Siempre he pensado que yo no conozco una mujer que esté medio embarazada, o está o no estás embarazada, o eres corrupto o no eres corrupto, pero no se puede ser medio honesto. Se debe realizar una investigación a fondo, las personas involucradas deben comparecer y explicar de dónde salió ese dinero y a dónde fue a parar; cuánto fue el total de los entregados. La verdad es que yo creo que el presidente sí pierde una autoridad moral, que tenía ganada. Definitivamente sí mancha a su gobierno, sí es una cosa absolutamente brutal porque él decía que el pueblo se cansa de tanta pinche transa, bueno, pues sí, el pueblo se cansa de estos videos también, no sólo de los de Lozoya”.

Por su parte la senadora Kenia López Rabadán pidió que la Fiscalía llame a declarar al presidente López Obrador y a todos los involucrados en el video.

“A la luz de los videos que todos hemos visto, desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, exigimos se cumpla con la ley para que la Fiscalía General de la República llame a declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador por ser el principal involucrado y beneficiado de estos hechos, mientras se encontraba en la dirigencia de Morena. En estas imágenes que seguramente se conocerán en todo el mundo, estamos ante la presencia de claros delitos que deben ser señalados. Las entregas de dinero eran cantidades previamente establecidas y programadas periódicamente según se aprecia en el video. Que no nos vengan con cuentos, nada de aportaciones espontáneas del pueblo “bueno”. Por lo que las y los senadores del PAN, presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen los hechos que constituyen los delitos de peculado, peculado electoral, desvío de recursos públicos, defraudación fiscal, financiamiento ilícito a campañas electorales, asociación delictuosa y lavado de dinero. Nosotros denunciaremos y la Fiscalía General deberá realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y que, en este lamentable episodio, no exista impunidad. Hemos de recordar que López Obrador siempre se ha arropado, siempre se ha rodeado de operadores, ahí está Eva Cadena, ahí está Bejarano, ahí está Ímaz, es evidente que hoy vimos, anoche vimos un video más de uno de sus operadores y tiene que tener claro de inicio el presidente que eso es ilegal, así de elemental, es ilegal, es un ilícito, y por eso deben ser investigados y sancionados los responsables.

En la conferencia de prensa virtual la senadora Xóchitl Gálvez dijo que este video representa una verdadera prueba de fuego para saber si la Fiscalía General de la República es independiente o está al servicio del gobierno

“Yo creo que esta es la segunda prueba de fuego para el fiscal general de la República. El fiscal tiene la autonomía plena para investigar dos casos muy importantes. El caso de Emilio Lozoya, nosotros sí queremos que haya justicia; nosotros no queremos que sólo haya linchamiento mediático; y ahí tiene su oportunidad de verdad, llamar a declarar a todos los involucrados en lo que sí está probado, que son depósitos en las cuentas de Emilio Lozoya, de su hermana, de su mamá, de su esposa, por cierto. Y este caso donde también el propio David león ya reconoció que sí recibió ese dinero y ya reconoció que era para apoyar el movimiento. Ante esa situación confesa de un delincuente como es Emilio Lozoya, y de otro personaje que reconoció haber recibido el dinero, creo que el fiscal tiene dos casos importantísimos; uno, por tratarse de un quebranto millonario al erario público, y el otro por tratarse del hermano del presidente”.