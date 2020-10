Senadores del PAN exigen a gobierno mexicano iniciar investigación a fondo del caso Cienfuegos

Ciudad de México. Senadores del PAN pidieron al gobierno federal que se inicie una inmediata investigación del caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos acusado y detenido en Estados Unidos por diversos cargos entre los que se encuentra el de narcotráfico. Señalaron que por el bien del país las indagatorias tienen que ir a fondo y transparentarse de manera absoluta. El senador Damián Zepeda dijo que no se trata de acusar a nadie pero se tiene que saber hasta dónde llega esa presunta red delictiva y de corrupción.

“La mera acusación amerita una investigación partiendo de que no todos son culpables, yo comparto eso, mi respeto y mi admiración por las Fuerzas Armadas, pero si hay alguien coludido tiene que pagar. Nos conviene a México, le conviene a las propias Fuerzas Armadas, es lo justo para el país, porque hoy por hoy están encargados de medio México; de la seguridad, de los puertos, de aduanas de aeropuertos. ¿Por qué no abrieron una investigación?, ¿Por qué dicen que no tenían abierta una investigación?”

La senadora Xóchitl Gálvez dijo que ya es hora de que el Ejército sea transparente y se someta a la rendición de cuentas en todas las áreas que no tenga que ver con una autentica seguridad nacional.

“Si creo que por el bien del Ejército hay que investigar, porque es demasiado lo que está en juego en el país. Necesitamos saber si alguien más estaba involucrado y si nadie más está involucrado, el Ejército también tendrá que abrirse a la transparencia y a la rendición de cuentas porque ese es el gran pendiente del Ejército, del anterior y del actual, porque no ha cambiado la forma de hacer sus licitaciones ni de conducirse en la contratación de obra pública”.