Senadores del PAN piden a autoridades tentarse el corazón y hacer realidad el ingreso básico universal

Ciudad de México. Senadores del PAN aseguraron que de haberse implementado el ingreso básico universal como lo han solicitado legisladores de diversos partidos políticos, así como académicos, instituciones especializadas y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la crisis económica en México no sería tan profunda ya que la ciudadanía tendría mejor forma de hacer frente a la misma, y la reactivación económica podría ser más rápida porque se estaría estimulando el consumo. El senador Damián Zepeda explicó que en general la crisis económica se ha profundizado por la mala estrategia para enfrentar la pandemia, que incluye la negativa a otorgar el apoyo del ingreso básico universal.



“Si existiera hoy, desde marzo lo propusimos, pero si existiera el ingreso básico universal para la emergencia, esas 15 millones de personas que se quedaron sin empleo por el coronavirus y todas las que estaban previamente en una situación de pobreza tendrían para comer y tendrían su gasto mínimo asegurado, de ese tamaño, y no existiera ese número de personas que no tienen ingresos, y si te vas al dato del Inegi, más a profundidad, te vas a encontrar con que alrededor del 60 por ciento de la gente habla de que han tenido un impacto en sus ingresos, muchos de ellos han tenido que vender cosas, o sea, está impactada la economía. Claro que el ingreso básico hubiera ayudado ya a garantizar un ingreso y además a inyectar dinero a la economía y mover uno de los cuatro principales motores de la economía que es el consumo, porque ese apoyo, pues se convertirían en compras de insumos por parte de la gente y esto generaría una derrama económica, entonces, en concreto, esos 15 millones de personas que el Inegi está reportando que no tienen ni ingresos ni salario en este tiempo, lo tuvieran con el ingreso básico universal, además de todos quienes han sido impactados”.

El senador desmintió que el país esté saliendo de la crisis como lo han manifestado desde el gobierno federal.

“Antes del coronavirus, 20 millones de mexicanos estaban en pobreza extrema, es decir, no tenían ni para comer, y a eso se le suma en este momento estos 15 millones de personas que el Inegi da como dato oficial que han perdido su empleo por la crisis del coronavirus. Además de esto, nos informa el propio Inegi que la actividad económica ha caído pues a lo más profundo, pues, desde hace una década, más de 20 puntos hacia abajo, negativo, lo cual nos habla de una crisis brutal que tenemos en este momento”.

Dijo Damián Zepeda que México debería seguir el ejemplo de varios países que ya están otorgando el ingreso básico universal incluyendo naciones centroamericanas.

“Esta no es solo una idea que estamos impulsando nosotros y que ya ha generado consenso: la ONU, la Organización de las Naciones Unidas hace unos días acaba de proponer en específico para los países en vías de desarrollo y en el caso particular de México, en un documento, el ingreso básico, temporal, para este tiempo, ingreso básico universal como medida de apoyo. Estamos hablando de la organización que a todos los países de este planeta salvo El Vaticano, que está en su calidad observador, por su condición, un organismo internacional de peso que se suma a las voces de Cepal, y al ejemplo que ya han puesto diversos países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Brasil, y muchos más con distintos nombres pero apoyos directos; más de 75 países tienen distintos apoyos que van desde transferencias directas como el ingreso básico universal, hasta apoyos con pago de nómina, créditos y demás”.