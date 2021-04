Senadores del PAN piden a Morena respetar ley electoral

Ciudad de México. Senadores del PAN pidieron a Morena que cumpla con la ley electoral y dejen de amedrentar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para tratar de que cambien su decisión en relación a diversas candidaturas como las de Félix Salgado Macedonio de Guerrero y del michoacano, Raúl Morón.

El senador Julem Rementería dijo que no es con plantones ni amenazas como se debe resolver la legalidad en el país.

“Si hay posibilidades de restituir alguna candidatura en base a alguna condición distinta pues no lo sé, pero que lo decida el INE con absoluta independencia, no a partir de plantones afuera de sus oficinas exigiendo simplemente que el INE cierre los ojos, volteé para otro lado y que no se cumpla lo que establece la ley”.

Por su parte el senador Jesús Horacio González resaltó que los de Morena se resisten a reconocer que no acataron la ley electoral y ahora reaccionan de forma violenta para obligar a que el INE cumpla sus caprichos.

“Creo que las reglas son muy claras y lo que se tiene que defender siempre es que se compita en igualdad de condiciones y circunstancias, que todos los candidatos, ciudadanos y de partidos políticos, cumplan y se apeguen a las mismas leyes y a los mismos reglamentos”.