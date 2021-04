Delgado: “No tenemos un plan B, Félix va a ser gobernador “

Ciudad de México.- Mario Delgado, Presidente Nacional de Morena, así como Félix Salgado Macedonio, senador con licencia junto con un importante grupo de simpatizantes realizan un plantón a las afueras del Instituto Nacional Electoral que deberá de resolver en las próximas horas el tema de las candidaturas para gobernador tanto de Guerrero, como de Michoacán.

“Estamos aquí con la posibilidad de que todavía el INE actúe de manera responsable, imparcial, que les dijo el tribunal, que es totalmente desproporcionado lo que hicieron”, destacó Mario Delgado, el presidente Nacional de Morena.

Dejó en claro que no hay otro candidato de Morena para la gubernatura del Estado de Guerrero. “No tenemos un plan B, Félix es nuestro candidato, Félix va a ser gobernador “

Advierten que agotarán todas las instancias legales

La tarde del domingo Salgado Macedonio arribó a la capital del país para plantarse afuera del INE en espera de una nueva resolución de los consejeros, como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esta mañana mantienen su protesta, desde donde el aspirante morenista emitió un mensaje en el que advirtió que recurrirá a todas las instancias legales si insisten en quitarle el registro.



“Si deciden de manera equivocada, volvemos a impugnar su decisión inconstitucional, nos vamos al tribunal, tenemos mucho todavía, tenemos tribunal, tenemos suprema Corte de Justicia de la Nación y tenemos el pueblo”, dijo el político.

Añadió que “vamos a aplicar el artículo 39 constitucional que el pueblo tiene todo su inalienable derecho a definir, a decidir a modificar su gobierno, no tienen porque quitarnos de la boleta, no pueden 7 consejeros en línea que no los conocemos, que no nos conocen, decidir por un pueblo...”

Morena prepara juicio político contra el INE

Salgado Macedonio anunció además, que de mantenerse la decisión, presentarán una iniciativa de juicio político contra los consejeros del INE.

“Nos vamos a movilizar, no vamos a descansar y aparte vamos a meter una iniciativa de juicio político en la Cámara de Diputados contra esos siete, estos señores consejeros que por cierto andan amparados contra la ley de los salarios máximos, ganan jugosos sueldos de arriba de los 200 mil pesos”





El morenista agregó que el INE va a desaparecer. “Los vamos a quitar, los vamos a sacar, el INE va a caer, nos vamos a ir juntos como la bola blanca de billar”.