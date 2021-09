Senadores del PAN piden renuncia de titular de la SEP

Ciudad de México. Luego de la multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Morena por 4.5 millones de pesos debido a la retención del 10 % del sueldo a 550 trabajadores público de Texcoco durante la administración de Delfina Gómez, hoy titular del la Secretaría de Educación Pública (SEP) los senadores del PAN exigieron la renuncia de la funcionaria quien también fue candidata a la gubernatura del Estado de México.

En conferencia de prensa la vicecoordinadora de los senadores panistas, Kenia López Rabadán, señaló que Delfina Gómez no solo debe renunciar al cargo sino debe ser investigada ya que ahora los delitos electorales han sido tipificados como graves.

“Delfina Gómez debe renunciar, pero no sólo debe denunciar, debe ser investigada porque eso que ha resuelto la autoridad electoral en este país no solamente tiene connotaciones electorales, tiene también connotaciones penales. Es increíble que una titular de una Secretaría de este país que es mencionada por un delito como ése, continúe en su encargo y además no sea investigada”.

Dijo la legisladora que desde el Senado lucharán porque se haga justicia en este caso. Señaló que Delfina Gómez debe ser inhabilitada para servir en la vida pública ya que haber despojado a los trabajadores de sus sueldos, es algo que nunca se debe permitir ni tolerar pues se trata del los recursos indispensables para su sustento.

“Desde aquí, desde el Senado de la República, exigimos que renuncie la señora y que además se inicie unan investigación porque es absolutamente ilegal quitarle dinero a los empleados para un proyecto totalmente, claramente político. Debe dejar su encargo, yo diría incluso debe ser inhabilitada, alguien con ese perfil no puede continuar siendo servidora pública y, por supuesto, debe ser investigada en términos penales”.