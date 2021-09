Senadores llaman a López-Gatell a que vacune contra covid a menores

Ciudad de México. Senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios hicieron un llamado al subsecretario de salud, Hugo López Gatell para que ponga en marcha de inmediato el programa de vacunación contra Covid-19 para menores de 18 años.

El llamado responde a que esta mañana el funcionario público dijo que vacunar a un menor de edad con amparo significa quitar una dosis a alguna persona con mayor riesgo.

El senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, quien presidió la Mesa Directiva de la Cámara Alta en la reciente legislatura, dijo que es urgente tomar en cuenta a los niños y no atentar contra sus derechos humanos fundamentales.

“Yo lo he escuchado en mi propia familia, con la gente que interactúo, es importante que los niños empiecen en este programa de vacunación, primero, porque está siendo el último sector para tomar en cuanta. Segundo, están regresando a las clases presenciales y muchos de ellos ya están prácticamente en las instituciones educativas, entonces yo creo que se debe de hacer una valoración y aquí hacemos un llamado al subsecretario Hugo López Gatell para que pueda considerar un proceso de vacunación con todos los infantes”.

Uso de emergencia de la vacuna Pfizer en menores

En países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Suecia y Holanda ya se lleva a cabo el proceso de vacunación en menores de 18 años. En el caso de México, la Cofepris autorizó desde junio pasado el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para niños de 12 a 17 años. Ramírez Aguilar indicó que se debe atender esta petición y no solamente por la vía legal del amparo.

“Yo creo que existe el suficiente juicio, el suficiente sentido para que no se excluya absolutamente a nadie, ya empezaron las edades de hasta de 18 años porque no empezar con los infantes, yo creo que es urgente que se tome en cuenta esta petición y que no solamente sea por la vía del amparo porque los jueces lo van a otorgar, me atrevo casi a decir, van a otorgar la suspensión definitiva porque la salud es un derecho constitucional”.

Por su parte el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal indicó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide otorgar amparos para que los niños sean vacunados, se debe respetar la determinación y acatar la decisión de manera puntual.

“Si ganan el amparo deben de protegerlos, que si ellos ganan la resolución, el Estado a través de la Secretaría de Salud debe observarlo”.

En su momento el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería calificó como absurda la postura de López Gatell de oponerse a la vacuna de los menores de 18 años.

“Me parece un absurdo, una aberración el limitar las vacunas”.

La senadora Xóchitl Gálvez de plano lanzó calificativos más fuertes contra el subsecretario de Salud por lo que calificó como cerrazón para que se aplique la vacuna a grupos de jóvenes y niños menores de edad.

“Es un pendejo, eso es. No puede ser que declare una cosa así cuando hay niños que son vulnerables”.