Senadores piden al presidente asistir entrega de la Belisario Domínguez

Ciudad de México. Senadores le piden al Presidente de la República asistir a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez y no romper con la tradición protocolaria en la que el representante del Poder Ejecutivo asiste como testigo e invitado de honor a la ceremonia en la que se otorga un reconocimiento a personajes distinguidos del país.

Los senadores del PAN señalaron que no hay nada que temer al estar presentes en este tipo de eventos como lo han hecho anteriores presidentes del país.

La senadora Kenia López Rabadán recordó que los dos mandatarios anteriores; Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, recibieron duros cuestionamientos durante sus visitas, justamente de la oposición, sin embargo actuaron con institucionalidad. Dijo que asistir al evento es escuchar al pueblo de México.

“Fíjense nada más, claramente lo hemos visto en muchos videos, en muchas relatorías en muchos medios de comunicación, claramente hubo mujeres y hombres de la oposición que fueron durísimos, durísimos con el presidente Calderón, durísimos con el presidente Peña, pero ellos no se achicaron, ellos vinieron, ellos dieron la cara. Me parece que el presidente López Obrador debería reconsiderar y debería venir al Senado de la República a escuchar a los representantes del pueblo de México. Eso es democracia.

Por su parte la senadora Xóchitl Gálvez dijo que no hay nada que temer a los legisladores y en particular a la senadora Lilly Téllez ya que se trata de una legisladora con total educación, civilizada que siempre se ha conducido con respeto aunque sus planteamientos puedan incomodar a algunos por la forma directa en la que los expresa. También recordó que la exsenadora Layda Sansores que ha militado en el PRI, PT y Morena no solo era directa sino rebasaba el buen comportamiento y sin embargo los presidentes asistían sin temor alguno.

“Es un desaire hacia el Senado y que de lo que pueda decir Lilly Téllez, pues a lo mejor hacerle un cuestionamiento que él tendría que contestar y ya, no pasa nada, ni lo va a atacar a trancazos. Yo creo que es un tema de cortesía política, todos los presidentes han venido y por supuesto que no ha sido un día de campo, yo me acuerdo de Layda Sansores reclamándole a Peña Nieto de manera horrible, o sea, me parece que debería de venir, sobre todo por la persona de la que se trata”.

Morenista se pronuncia para que el presidente asista a la ceremonia

Por su parte el senador de Morena y expresidente del Senado, Eduardo Ramírez también se pronunció porque el presidente asista a la ceremonia, aunque dijo entender el momento político, por el que atraviesa el país.

“A nosotros nos daría mucho gusto que nos acompañara, ha sido siempre una tradición política la presencia de la presidencia en turno, pero también entiendo la parte política que vive el país, yo espero que los senadores estemos a la altura de la civilidad y del respeto que debemos profesar a nuestros representantes, en este caso en el Poder Ejecutivo porque yo creo que la civilidad política debe prevalecer ante todo”.