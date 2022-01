Senadores del PRD piden a gobierno federal cumplir promesas de campaña

Ciudad de México. La fracción parlamentaria del PRD en el Senado hizo un llamado al gobierno federal a frenar la alta violencia que se vive en diversos puntos del país. El senador Juan Manuel Fócil recordó que fue una promesa de campaña que hizo el Presidente de la República y en dónde simplemente no se registran avances.

El legislador dijo que es necesario ya poner mayor atención y parar esta ola de violencia porque la ciudadanía y principalmente los jóvenes son los que están padeciendo, de manera más aguda, la situación pues sigue sin freno el número de personas que mueren a diario por la delincuencia.

“El presidente ofreció que iba a tranquilizar, que iba a darle paz al país, fue una de sus ofertas de campaña y esto tampoco se ha cumplido, sigue la cantidad de muertos creciendo, esto nos indica que la delincuencia organizada pues sigue creciendo, sigue en aumento, y que se pelean los territorios y esto ocasiona las muertes, más muertes que antes; de jóvenes, es algo que si nos debe de interesar”.

El tabasqueño pidió que también se cumpla la promesa que se hizo en campaña de contar con una salud de primera, porque lo que lo se ha visto hasta el momento, es que tampoco se avanza en este rubro y se mantiene la escasez de medicamentos.

“Ofreció una salud para los mexicanos como en Finlandia, como en Noruega, que son de los países del primer mundo que están súper bien en la salud y la verdad es que estamos más cerca de la salud de Honduras, de Guatemala y del Salvador que de esos países del primer mundo, así que falta mucho por hacer en la cuestión de la salud, que esperamos que en este año 2022 logren ya comprar el paquete de medicinas que le hace falta al país”.

PRD califica de innesesaria consulta popular

En la conferencia de prensa de los lunes, el senador Fócil también se refirió al tema de la revocación de mandato. Señaló que por ahora no es necesario desperdiciar recursos en un ejercicio ciudadano para decidir si se quita o no al presidente López Obrador, ya que quienes se están organizando para hacer la consulta, están a favor de que continúe en el cargo. Indicó, que no tiene caso desperdiciar recursos millonarios ya que la revocación de mandato costará más de 3 mil 800 millones de pesos que se deberían utilizar para comprar vacunas o medicamentos de diversos tipos.

“A López Obrador, si nadie lo está quitando del cargo, me parece que es un ejercicio inútil y pues no debería gastarse el dinero y que se lo ahorre nuestro país, esos más de 3 mil 800 millones de pesos que cuesta esa revocación de mandato, que mejor compren medicinas, hacen falta medicinas en todos los centros de salud, en todas las clínicas, hasta en el Seguro Social, el ISSSTE, todos tienen ausencia de medicamentos, la verdad no se sabe que está pasando con el dinero de los mexicanos. En eso se debe emplear, en lo que realmente hace falta”.