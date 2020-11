“Serenatas por mi cumpleaños no hacen falta"; López Obrador pide abrazos por telepatía

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al grupo de personas que pretende llevarle serenata esta noche, ya que mañana cumple 67 años, a quedarse en su casa y mandar abrazos por telepatía, ya que no es necesario festejar de esa manera su natalicio.

Al final de su conferencia, el presidente López Obrador dijo que mañana 13 de noviembre cumplirá 67 años en excelentes condiciones de salud.

“También decir algo, mañana yo voy a cumplir años, voy a cumplir 67 años, estoy bien, gracias al creador, a la naturaleza y a la suerte, que también cuenta y quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Mañana yo voy a cumplir años, voy a cumplir 67 años. Estoy bien (…) y quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos. Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata

Te puede interesar:



Herrera no se aplicó con los “moches”, por eso las mil 29 reservas del presupuesto: AMLO

El jefe del Ejecutivo dijo que no hacen falta las serenatas ni los festejos, ya que la pandemia de Covid-19 todavía sigue afectando al país.

No lo puedo impedir, pero no hace falta. Tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia que todavía sigue afectando y hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco; así como me quieren a mí, los quiero yo y un poquito más todavía. Muchas gracias, pero no hace falta

“Amor con amor se paga, ya qué más amor me van a dar si me están apoyando, me están respaldando estamos juntos llevan a cabo una transformación, que es un ideal, que estamos convirtiendo en realidad, entonces no hace falta, es mejor quedarnos en casa por telepatía mandarnos muchos abrazos y felicitaciones y que estemos mañana aquí informando”, dijo el presidente López Obrador.

Además adelantó que va a comer con toda su familia por la tarde y que el sábado prevé viajar a Tabasco para supervisar la atención a los damnificados por las lluvias de los últimos días.

“Yo voy a estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Mañana vamos a comer juntos y ya el sábado pues a seguir es probable que vaya a Tabasco sábado y domingo”, finalizó.

También te puede interesar:

López Obrador firma iniciativa de ley que limita outsourcing