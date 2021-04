Si sobran dosis se aplicarán a personal médico privado: Sheinbaum

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señalo que corresponde al gobierno federal disponer de vacunas contra el covid para el personal médico de instituciones privadas y no al gobierno de la Ciudad de México ni a ninguna entidad federativa.

No obstante, dijo que mantiene comunicación con la Secretaria de Salud Federal para notificar sobrantes en los macrocentro de vacunación de adultos mayores que no se apliquen el bilógico y ver la posibilidad de que se suministre al personal médico de hospitales privados no vacunado, como se hizo en días pasados en instalaciones de la Secretaria de Marina.

“Esos son criterios federales, y nosotros lo que hacemos es apoyar, y en caso como este de que sobraron algunas vacunas, pues tratar de hacerlo con el mejor orden posible. Entonces, pues sí tiene que haber más bien una… nosotros podemos facilitar y estamos abiertos al diálogo, pero sí es importante que sea, pues a partir de la presencia del Gobierno de México”, puntualizo la Jefa de Gobierno de la Cdmx.

Señalo que de acuerdo a información del Gobierno de México y de los censos disponibles prácticamente todos los médicos de hospitales privados que están al frente de COVID ya se vacunaron, de acuerdo al primer esquema que se planteó.