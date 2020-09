Sin aval, iniciativa que busca prohibir venta de dulces y refrescos a menores: Monreal

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal dio a conocer que la iniciativa de su compañero de bancada, Salomón Jara que pretende prohibir la venta de dulces y refrescos a menores de edad no cuanta con el aval de su Grupo Parlamentario.

“Sí recuerdo, fue Salomón Jara, propuso gravar a los refrescos e incluso prohibir, en sintonía con la Ley que en Oaxaca se aprobó sobre prohibición de alimentos con alto contenido calórico o con alto contenido de azúcares. No tienen aval de grupo, no hay iniciativas con aval de grupo.

Según Ricardo Monreal, esa iniciativa, aunque no está muerta, ha sido polémica y se debe tomar con reserva ya que, dijo es perjudicial para la industria, el comercio, el empleo, además que las medidas prohibitivas no son las adecuadas para impulsar la buena salud entre los mexicanos.

“Ha sido polémica, muy polémica, tienen razón algunos de los empresarios. Yo nunca estoy de acuerdo con un régimen prohibicionista, si ya estamos despenalizando el uso de la marihuana, no vamos a penalizar el uso de los dulces”.

También dijo que los legisladores deben actuar con toda responsabilidad y sin ligerezas al presentar sus iniciativas.

“Es que hay que ser muy cuidadosos, el legislador no debe tener ocurrencias, el legislador debe de hacer su trabajo en razón del reclamo social, pero también analizando el entorno en el que vive y me parece que no podemos negar que es un momento complicado para las industrias, para las empresas, para el empleo”.

Y fue contundente al señalar que se deben respetar las libertades.

“No satanizar, ni a grupos, ni a empresas, ni a productos. La libertad es parte de eso, de la tolerancia. No se pueden exceder esos límites en un Estado de derecho como el que estamos viviendo, hay que reforzar el Estado de derecho”.

En esta postura hubo total respaldo de los senadores de oposición. La senadora Claudia Anaya del PRI aseguró que la solución no está en prohibir sino en informar y orientar a la población.

“Si la gente tiene el conocimiento de cuáles son los alimentos que le contribuyen a tener una vida sana, pero además desde las escuelas, desde la casa se incentiva a practicar un deporte y hacer ejercicio, vas a tener a una población más sana. Las acciones prohibicionistas nunca funcionan”.

Mientras que el senador del PAN, Julen Rementería aseguró que la propuesta es inconstitucional.

“Es una propuesta que no tiene sostén constitucional para poderse llevar a cabo, al margen de todo lo que hay que hablar de ella, de lo que representa a la industria y los empleos que se tienen que sostener ahí y que se pondrían en riesgo, entonces yo no creo que sea por la ruta de la prohibición por donde vayamos a lograr el tema de la salud”.