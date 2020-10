Sistema de aguas de CDMX desmiente rumores de cortes de agua en 13 alcaldías

La administración y distribución del agua suele ser todo un tema en la capital del país, pues cuando se realizan trabajos en el Sistema Cutzamala muchos capitalinos se ven afectados por cortes a su servicio.

Sin embargo, este miércoles el Sistema de Aguas de la Ciudad de México le pidió a los habitantes de la CDMX ignorar los rumores que indican que en los próximos días 13 alcaldías se verán afectadas por diversos cortes al agua.

A través de sus redes sociales, el ya citado organismo no sólo invitó a la gente a no hacer caso a estos rumores, sino que aseguró que no tiene ninguna reparación planeada al Sistema Cutzamala dentro de las próximas semanas.

⚠️Aviso importante⚠️ #SACMEX Informa que al momento no se tienen programados trabajos o actividades que puedan interferir con el servicio. pic.twitter.com/oYm7xp40XX — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) October 28, 2020

Las alcaldías que supuestamente se verían afectadas por los cortes de agua son: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac y Venustiano Carranza.

A pesar de lo anterior, en redes sociales algunas personas denunciaron que de igual forma se mantienen sin agua en ciertas zonas de delegaciones como Iztapalapa y Tláhuac.