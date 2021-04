Sofía regresó con su mamá tras ser secuestrada

Este miércoles Sofía regresó con su familia luego de ser secuestrada el lunes por la tarde. El martes, la policía de San Pedro encontró a la menor al interior de una casa habitación marcada con el número 409 de la calle Galeana en la colonia Centro.

En ese lugar, Sofía fue esposada y abofeteada. Según su versión, horas antes de escapar, el hombre le avisó que iría a trabajar y regresaría pronto. Las autoridades descartaron que hubieran abusado de ella.

Fue auxiliada por policías municipales.

Hasta el día en que sucedieron los hechos, la familia solo contaba con el nombre con el que el sospechoso se hizo pasar: Carlos Ayala González, el cual proporcionó un número de teléfono al señor Feliciano Vega, pero este nombre fue descartado por el Vicefiscal Luis Orozco. Al enterarse de que fue rescatada su familia no lo podía creer.

Una vez que se confirmó la identidad de la menor, gracias a los elementos del municipio de San Pedro, madre e hija tuvieron que ser llevadas al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), donde rindieron su declaración de cómo ocurrieron los hechos.

Fueron poco más de cinco horas lo que ambas estuvieron en compañía de las autoridades tratando de esclarecer el móvil de los hechos, que hasta hoy no se ha vinculado con una venganza ni tampoco se ha determinado si el plagiario pidió dinero a la familia.

Abuelos de Sofía contentos por el regreso de su nieta

Ya en casa, sus abuelos le dieron la bienvenida a Sofía, Don Feliciano Vega, abuelo de la menor confirmó que una señora de una pastelería que conoce a la familia, al enterarse de la llegada le llevó un presente, un muñeco de peluche grande y un pastel, por su parte, su abuela, San Juana Hernández, afirmó a su llegada: “Me dio mucho gusto, mucha emoción, ya estaba desesperada marcando para saber a qué hora llegaban. No lo podía creer, pero todo fue gracias a diosito y a las autoridades que se movieron rápido”

Su abuelo, Feliciano Vega, relató lo que su nieta vivió en la casa donde la mantuvieron. “De rato vengo, le dijo; no hagas ruido porque tengo cámaras por todas partes y te voy a ver. Le dijo que iba a regresar porque iba a su trabajo. Cada que iban por la carretera y veían una patrulla, el señor le decía que se agachara porque venía la policía. Ella vio a una señora que pasó por ahí, le gritó y la señora se acercó. La niña le dijo que le ayudara porque esa no era su casa y su mamá no estaba ahí", añadió.