Solicitarán legisladores incluir en extraordinario tema de revocación de mandato: Monreal

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal informó que podrían incluir en el próximo periodo extraordinario de sesiones, en caso de ser aprobado por la Comisión Permanente, el tema de revocación de mandato.

“Sí. Todavía el lunes tenemos para incluirlo en la sesión de la Permanente, ya está la iniciativa. La pasada ocasión lo habíamos metido para dictaminar una Iniciativa de la senadora Ruiz Massieu, pero ella retiró su Iniciativa y no teníamos materia. Ahora sí tenemos materia, con una Iniciativa que ingresé hace ocho, 10 días”.

Se trata de un tema fundamental, explicó el legislador zacatecano, porque de no completarse el procedimiento legal de la ley reglamentaria sobre el tema no se podría poner en marcha esa figura de participación ciudadana.

Monreal considera fundamental la revocación de mandato.

“Fundamental, fundamental. Fundamental, si no, no se puede ejercer este derecho de participación directa denominado revocación de mandato. Sin esta ley reglamentaria, no podríamos ir a este ejercicio, que es trascendente para la vida pública del país”.

Monreal también explicó en qué consiste la iniciativa por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos, asunto que será abordado en el próximo periodo extraordinario.

“Es una nueva ley, para actualizar la modificación constitucional de la supresión del Fuero Constitucional al Presidente de la República, y es una actualización normativa que necesita el marco constitucional y legal tenerlo de manera clara, para cualquier circunstancia que se presente en el futuro”.