Supervisa Claudia Sheinbaum el C-5; seguimos en semáforo rojo, alerta

Esta tarde, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo realizó una visita al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), dependencia encargada de captar información integral para la toma de decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio ambiente, protección civil y movilidad.

En medio del semáforo rojo por la Covid-19, la mandataria capitalina difundió un video a través de su cuenta de Twitter en el que muestra que se encuentra en el C-5 en el área de despacho de ambulancias de la Ciudad de Mexico.

Reveló que en esa área participan las secretarías de Salud, Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Socia (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atendiendo las necesidades de ambulancias.

Además, está personal de la Cruz Roja y todos los equipos que están trabajando de manera coordinada en la Ciudad de México.

Recordó que en caso de que los ciudadanos soliciten el servicio de una ambulancia pueden llamar al número 911 y un equipo de supervisión está al pendiente de que no falte un equipo para atender a las personas.

“Por favor, cualquier necesidad llamen al 911 y decirles también que hay que seguir con las medidas sanitarias, es fundamental que no salgamos de casa si no es necesario, guardar siempre la sana distancia, usar el cubrebocas, si tenemos necesidad de salir, que una sola persona vaya a la tienda”, dijo en el video difundido esta tarde.

Pidió ayuda para “poder ayudar a todos los médicos que están trabajando en los distintos hospitales de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana para salvar a las personas que llegan enfermas gravemente de Covid”.

Pidió seguir colaborando e insistió en llamar al 911 por cualquier cosa que se necesite

Seguimos en semáforo rojo.



Seguimos en semáforo rojo.

Estamos desde el @C5_CDMX apoyando al equipo que trabaja todos los días en beneficio de los habitantes de la Ciudad.

El pasado 18 de diciembre, la Secretaría de Salud del Gobierno de México y los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron que a partir del sábado 19 de diciembre y hasta el 10 de enero de 2021, se suspendían temporalmente todas las actividades económicas no esenciales en la Zona Metropolitana del Valle de México y se mantenían únicamente las esenciales con el propósito de disminuir contagios y hospitalizaciones por Coronavirus luego de que se determinara el semáforo rojo para ambas entidades.

Mediante una ficha informativa se precisó que toda la Ciudad de México se considera de atención prioritaria y se reitera el compromiso de este gobierno con el derecho a la salud de todas y todos sus habitantes.

Confirmó la ubicación de los macro quioscos, quioscos y centros de salud donde la población puede recibir asesoría médica y aplicación de pruebas rápidas y PCR de COVID-19, cuyas direcciones se pueden consultar aquí https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos.pdf .

Para conocer la ubicación de los 117 Centros de Salud puede ser consultada en https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Unidades%20de%20salud%20pruebas%20covid.pdf. También puede consultarse la ubicación para acudir a la prueba Covid-19 al enviar un mensaje de texto SMS, sin costo, al 51515 con la palabra “Prueba”.

El Gobierno de la Ciudad de México reitero el llamado a las y los habitantes a seguir las cinco reglas básicas para evitar contagiarse y contagiar de COVID-19:

1.- Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

2.- Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la Sana Distancia SIEMPRE.

3.- No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4.- Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5.- Si eres positivo a Covid-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.

