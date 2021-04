Suspenden en Morena investigación contra Salgado Macedonio

Cd. de México.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena acordó por unanimidad suspender el proceso de investigación de la denuncia por violación contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio que presentó la ciudadana Basilia Castañeda.

De ahí, que la resolución indica que Salgado Macedonio ya no será investigado y tampoco tendrá una pena al interior del partido porque ya no es candidato a la gubernatura de Guerrero y porque que Basilia Castañeda ya murió, aunque en la vida real, esto no ha ocurrido.

Hay que recordar que la denuncia contra Salgado Macedonio fue interpuesta el pasado 5 de enero de 2021.