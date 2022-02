Exnegociador de TMEC alerta que reforma eléctrica viola tratado

Ciudad de México. La reforma eléctrica frente al Tratado de Libre Comercio (TMEC) entre México, Estados Unidos y Canadá confronto a funcionarios del actual gobierno y del anterior y a investigadores.

Durante el foro se analizó la convencionalidad de la propuesta de reforma eléctrica, Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica para el TMEC durante la etapa de transición de gobierno de Peña Nieto y López Obrador, aseguro que la iniciativa como está redactada viola el acuerdo comercial y alerto disputas internacionales multimillonarias de gobiernos y particulares en contra de México.

“Los socios comerciales tiene dos mecanismos para poder acudir a los mecanismos de solución de disputa, uno son los paneles de Estado a Estado donde nuestros socios comerciales pueden demandar a México por violaciones al tratado e imponer represalias comerciales en los sectores más exitosos de exportación de México y , por otro lado, los arbitrajes Inversionista-Estado donde la experiencia nos muestra que puede haber pagos multimillonarios por la afectación a estos conceptos mencionados en especial en materia de expropiación indirecta”

Y fue más allá…

“Así mismo, no se puede reservar el litio como un mineral estratégico exclusivo para el Estado, repito, si este sector en particular no estaba ya plasmado en el tratado como una reserva específica, y no lo está”.

No obstante, Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la CFE, no lo ve así, pues, aseguro que en el capítulo 8 del TMEC, se reserva el derecho soberano del gobierno mexicano de reformar su Constitución y legislación interna.

“Esto significa que la reforma constitucional que nos ocupa no está constreñida por el ámbito material del TMEC, esta exclusión anula cualquier intento de cuestionar su valides a la luz del tratado comercial y, no obstante, esta circunstancia, debo recalcar, que de ninguna manera lleva una expropiación directa o indirecta”.

Pero lo dicho no convenció al ex negociador del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá.

“Pero de ninguna manera otorga un cheque en blanco a México para violar el tratado a través de cambios constitucionales, cualquier cambio constitucional a leyes secundarias o reglamentos técnicos tiene que ser compatibles con los compromisos del tratado, entonces, no podemos tomar el capítulo 8, que tiene que ver, por cierto, en particular y específicamente con hidrocarburos, y argumentar que eso nos da la posibilidad de negar todos los demás compromisos que tenemos en diversos capítulos del tratado”, reviro el exfuncionario de la Secretaria de Economía.

CFE invoca Convención de Viena

Pero la CFE invoco la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

“Artículo 31 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, los tratados se deben interpretar de buena fe y dos atendiendo al texto y al contexto, aquí está el texto cual fue el contexto, lo que está diciendo el Presidente de la República, nos indica que se dio marcha atrás a un capitulo energético que el presidente de la república no acepto y en su lugar se estableció esta cláusula en el 8.1 debemos entender que opero una figura jurídica de la Convención de Viena, que se llama reserva, el Estado se reservó, saco el tema energético del tratado y no se le aplica”, afirmo el abogado de CFE.

La tarde de este martes habrá un nuevo foro ahora encabezado por los líderes políticos que integran la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.