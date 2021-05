Todo el respaldo a Evelyn Salgado para gobernadora

Chilpancingo, Gro..- El ex senador informó a sus simpatizantes, reunidos en un salón privado en Chilpancingo, que se llevaron a cabo 3 encuestas, una por parte de la Comisión Nacional de Encuestas y dos más por parte de empresas privadas, “y las 3 coinciden en el porcentaje a favor de Evelyn Salgado Pineda, y ya oficialmente Morena la declaró nuestra abanderada”.

El morenista insistió en que esos procesos son democráticos, esa es la democracia, “muchos aún no la entienden, pero les vamos enseñando. Si no se quedan no pasa nada, quedarán quienes tengan que quedar, y nosotros seguiremos apoyando a nuestros valores jóvenes, a nuestras mujeres que son el motor de la cuarta transformación”.

Ante sus seguidores Salgado Macedonio sostuvo que no estará “como sombra encima de Evelyn. Eso nunca lo haría. Evelyn es una mujer limpia, honesta, pública, transparente, ha sido funcionaria, fue mi presidenta del DIF 3 años y salió limpia, ya ha sido funcionaria en la secretaría de la Mujer en Acapulco y salió muy bien”.

Luego de que se diera a conocer que #EvelynSalgado será la candidata por #Morena para contender por la gubernatura de #Guerrero esto dijo su papá, el senador con licencia #FelixSalgadoMacedonio pic.twitter.com/Z6fIJ0Zh9M — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2021

COMO SU PADRE SERÉ GUÍA Y CONSEJERO

Especial

Mencionó que como su padre, será el guía y consejero de Evelyn Salgado, para que continúe por el camino correcto “como siempre le he enseñado. Nunca tradicionar al pueblo, ni engañar, ni robar”.

Explicó que su hija no aparecerá en actos públicos, ni dará declaraciones, hasta que sea registrada y avalada por los órganos electorales.

Insistió en calificar como mañosos y rateros a los consejeros y magistrados del INE y del TEPJF, “que nos robaron la candidatura en Guerrero, pero esto no se va a quedar así, me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nunca le vuelvan a quitar a ningún ciudadano mexicano su derecho a votar y ser votado”.

TE PUEDE INTERESAR: Evelyn Salgado será la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero

“NO ME LLAMO JUANITA”

En su mensaje, Evelyn Salgado Pineda subrayó que Morena escuchó la voz del pueblo para definir a la nueva candidata y reconoció la trayectoria de Nestora Salgado García y María de la Luz Nuñez, a quienes convocó a trabajar en unidad.

Evelyn Salgado también hizo un reconocimiento a su padre, Félix Salgado Macedonio, de quien dijo sentirse orgullosa por ser un luchador social que ha recorrido el estado de manera incansable.

“Tengo 39 años, dos hijos, he trabajado toda mi vida, pueden investigar si tengo propiedades, la gente sabe dónde vivo y de esa manera nos vamos a conducir”, sentenció.

“Me llamo Evelyn, no me llamo Juanita, con el voto del pueblo se va a gobernar seis años”, aseveró.

En la sesión de preguntas y respuestas, Salgado Pineda aclaró que su candidatura no es para abrirle paso a su padre en el gobierno del estado.

MI PAPÁ NO TENDRÁ INJERENCIA EN LAS DECISIONES DE GOBIERNO

También aclaró que su padre no tendrá injerencia en las decisiones de gobierno.

“Félix Salgado Macedonio es mi padre, de quien me siento profundamente orgullosa, tiene todo mi apoyo, cariño y respeto, pero las revisiones son de Evelyn, él solamente será mi guía y mi consejero”, precisó.