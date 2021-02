“Ya me extrañan"; reaparece Trump y se lanza contra Biden

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump reapareció este domingo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), que se celebra en Orlando, Florida y no sólo se mostró como líder de los republicanos, negando que vaya a crear otro partido, sino que dejó la puerta abierta a un regreso a la política.

El polémico exmandatario estadounidense inició su mensaje con la frase “Ya me extrañan”, para resentarse ante los republicanos y decirles que “el increíble viaje que comenzamos juntos está lejos de terminar” y no se reservó críticas para su sucesor Joe Biden a quien acusó de no cumplir con las leyes de Estados Unidos.

Te puede interesar: Campeche hará encuesta sobre regreso a clases presenciales

“Quizá decida derrotarlos (a los demócratas) por tercera vez. Quién sabe”, lanzó Trump, reiterando que en el pasado proceso electoral de noviembre derrotó al hoy presidente Joe Biden, pese a que los datos lo desmienten.

“No importa cuánto el establishment de Washington y los poderosos intereses especiales quieran silenciarnos, que no quede ninguna duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca”, insistió.

Un renovado e incluso adelgazado #Trump reaparece en la escena política norteamericana. pic.twitter.com/lfb3kJgTRr — ᴄᴀʀʟᴏs ғᴇʀʀɪɴ 🇪🇨 (@carlosferrin) February 28, 2021

“Si hubiéramos tenido unas elecciones justas, habría otro resultado”, lanzó Trump.

El expresidente fue muy crítico con Joe Biden, del que dijo que ha tenido “el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna... En un mes hemos ido de AAmérica primero a América la última”, dijo, recordando su lema de campaña del 2016.

Calificó la política migratoria de Biden, y la calificó de desastroza e inmoral, ue traiciona “los valores fundamentales” de Estados Unidos y le pidió que reabra las escuelas pese a la pandemia.

Aseguró que los republicanos están “más fuertes que nunca” y afirmó que combatirán todo lo que derive en comunismo, como el radicalismo y el socialismo.

“No voy a empezar un nuevo partido. Eso fue una noticia falsa...Estamos reunidos esta tarde para hablar sobre el futuro: el futuro de nuestro movimiento, el futuro de nuestro partido y el futuro de nuestro amado país”, isistió.

Te puede interesar: VIDEO: "¡Para que te paras aquí!”, otro asalto a combi en la México-Pachuca