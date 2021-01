Tras anuncio de AMLO, Twitter reacciona contra “haters”

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este domingo que padece Covid-19 y el asunto se hizo tendencia en redes sociales, ante ello la plataforma de Twitter aclaró que no tolerará mensajes on deseos de muerte hacia nadie.

Y es que no faltan los mensajes en Twitter que sostienen diversas elucubraciones sobre el anuncio del mandatario y se ha llegado a especular si tiene o no Covid-19.

Algunos tuits sugerían que debido a la condición de López Obrador, al ser hipertenso y tener problemas del corazón, su contagio era un riesgo por lo que lo culpaban por no haberse vacunado contra la enfermedad al igual que el personal médico.

Y es que casi inmediatamente de su aviso sobre su diagnóstico positivo, Twitter envió un comunicado a través de su cuenta oficial en el que aclaró que no toleraría ningún tipo de mensajes que desearan la muerte o daño de alguna persona o grupo de personas.

“Nuestra política contra el comportamiento abusivo señala, entre otras cosas, que no toleramos contenido que promueva, incite o exprese el deseo o esperanza de que una persona o grupo de personas se mueran, sufran daños físicos graves o se vean afectados por enfermedades severas”, indicó la red del pajarito azul.

Aunque Twitter no se refirió a nadie en particular, ni precisó qué tipo de acciones tomaría en contra de los usuarios que postearan ese tipo de mensajes, sí dejó en claro que no tendría tolerancia.

Expresó que las consecuencias de dicho acto son bastantes claras en su sitio sobre “Comportamientos abusivos en la red”.

“Algunos Tweets pueden parecer abusivos cuando se los analiza de forma aislada, pero no cuando se tiene en cuenta el contexto de la conversación de la cual forman parte. Al momento de analizar este tipo de contenido, es posible que no esté claro si su objetivo es amenazar a una persona o si es parte de una conversación consensuada”, insistió

