Una zona libre para los de abajo: clave para la recuperación económica de México

3 de diciembre.- La pandemia por Covid-19 ha sido para el mundo y para México uno de los momentos más difíciles en la historia reciente de la humanidad.

Esta situación genera dolor en las personas que han padecido la enfermedad y en las que perdieron a un familiar.

Sin embargo, la estela de afectaciones se ha agudizado debido a las medidas restrictivas para combatir la propagación del nuevo coronavirus.

Para la mayoría de los mexicanos, y en especial para los que menos tienen, el principal problema no es la salud, sino el desempleo y la pobreza.

Los datos oficiales lo dicen todo: hasta el momento un millón 10 mil 857 micro, pequeños y medianos negocios han tenido que cerrar por el confinamiento.

La mayoría de estas empresas son del sector: turismo y servicios.

Por eso, no es de extrañarse que los estados más afectados por el cierre de empresas sean Quintana Roo (31.88%), Baja California Sur (28.14%), Nuevo León (25.69%), Colima (25.49%), Campeche (25.21%), Jalisco (18.65%), Michoacán (17.1%).

En el sur y sureste las cosas no han sido mejores: en Chiapas ha cerrado el 16.75% de las empresas, en Guerrero más del 15% y en Oaxaca 13.70%.

Cerrar una empresa no se limita a bajar la cortina, se trata de empleos perdidos de jefes y jefas de familia que no pueden llevar dinero a casa también son empleos perdidos de jefes y jefas de familia que ya no pueden llevar dinero a casa.

La solución a la mayoría de estos problemas consiste en seguir tres simples pasos.

1.- Reducir la carga fiscal para los más necesitados: los impuestos deben ser bajos y fáciles de cumplir

2.- Bajar todos los requisitos sanitarios

3.- Simplificar los requisitos fiscales para formar nuevas empresas o conformar sociedades, poderes, asambleas y notarios

Con estas propuestas se podrá recuperar la capacidad de producción social de nuestro país es decir, que el quiere trabajar y salir adelante pueda hacerlo.